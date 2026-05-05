Macron'dan Trump'ın 'ekonomik tehditlerine' yanıt: Her şey masada

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Ermenistan ve Fransa arasındaki dostluk bağlarına ve savunma alanı başta olmak üzere güçlendirilen ilişkilere dikkat çeken Macron, iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin ortak bildiri imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MACRON'DAN TRUMP'IN TEHDİTLERİNE YANIT

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Macron; ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa ülkelerine yeni gümrük vergisi getireceği yönündeki açıklamalarını "istikrarsızlaştırıcı tehditler" olarak değerlendirdi.

Bu tehditler karşısında "Her şey masada." diyerek Avrupa Birliği'nin (AB) "Zorlama Karşıtı Aracı"na dikkat çeken Macron, ABD ile AB arasında gümrük vergileri konusunda bir anlaşma imzalandığını hatırlatarak bu anlaşmaya saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Avrupalı olmayan lider cesur konuştu: Carney Trump’a fena “dokundurdu”

TRUMP'IN AVRUPALI ÜLKELERE YÖNELİK VERGİ TEHDİTLERİ

ABD ve AB arasında gümrük tarifesi konusunda Temmuz 2025'te anlaşmaya varılmıştı. Anlaşma kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Trump, 1 Mayıs'ta ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

AB tarafının yapılan anlaşmanın onay sürecini halen tamamlayamaması ABD'nin tepkisini çekmişti. (AA)