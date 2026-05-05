Pezeşkiyan'dan ABD baskılarına yanıt: Siyaset güce indirgenirse korsanlık olur

ABD'nin İran'a yönelik baskıları günden güne artarken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan baskılara yönelik açıklama yaptı.

X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında ABD yönetiminin "güç siyasetini" eleştiren Pezeşkiyan, "Eğer siyaset güce indirgenirse sonuç bugünkü dünya olur: kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık." ifadelerini kullandı.

"ETİK DIŞI GÜCÜN İÇİ BOŞTUR"

İran değerlerine göre etik dışı gücün içinin boş olduğuna dikkat çeken Pezeşkiyan, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Ulusal değerlerimizde ve dini dünya görüşümüzde, etik dışı gücün içi boştur. Bugün İran; etik ve sorumlu gücü, düşmanları ise pervasız ve kontrolsüz gücü temsil ediyor."

If politics is reduced to power, the result is today's world: chaos, oppression, injustice, and piracy



In our national ethos and religious worldview, power without ethics is hollow. Today، Iran represents ethical, responsible power; its enemies embody reckless & unchecked force. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) May 5, 2026

ABD Başkanı Donald Trump, başta İran olmak üzere birçok ülkeye yönelik saldırı ve baskılarını "güç yoluyla barış" politikasıyla tanımlıyor.