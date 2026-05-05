Pezeşkiyan'dan ABD baskılarına yanıt: Siyaset güce indirgenirse korsanlık olur

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine yönelik baskılarına ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin güç siyaseti uyguladığına dikkat çeken Pezeşkiyan, "Eğer siyaset güce indirgenirse, sonuç bugünkü dünya olur: kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık" dedi.

ABD'nin İran'a yönelik baskıları günden güne artarken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan baskılara yönelik açıklama yaptı.

X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında ABD yönetiminin "güç siyasetini" eleştiren Pezeşkiyan, "Eğer siyaset güce indirgenirse sonuç bugünkü dünya olur: kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık." ifadelerini kullandı.

"ETİK DIŞI GÜCÜN İÇİ BOŞTUR"

İran değerlerine göre etik dışı gücün içinin boş olduğuna dikkat çeken Pezeşkiyan, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Ulusal değerlerimizde ve dini dünya görüşümüzde, etik dışı gücün içi boştur. Bugün İran; etik ve sorumlu gücü, düşmanları ise pervasız ve kontrolsüz gücü temsil ediyor."

ABD Başkanı Donald Trump, başta İran olmak üzere birçok ülkeye yönelik saldırı ve baskılarını "güç yoluyla barış" politikasıyla tanımlıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

