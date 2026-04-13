Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek

Fransa ve İtalya, aralarındaki en büyük doğal engel olan görkemli Alpler’i dize getirmek için mühendislik sınırlarını zorlayan devasa bir projeyi hayata geçiriyor.

Lyon ve Torino şehirlerini modern bir raylı sistemle birleştirecek olan 57,5 kilometrelik yeni temel tünel, tamamlandığında dünyanın en uzun demiryolu tüneli olan İsviçre’deki Gotthard Tüneli'ni tahtından indirerek bu unvanın yeni sahibi olacak.

ALPLER'DEKİ DOĞAL ENGEL AŞILIYOR

Bölgedeki sarp dağ yapısı ve sürekli devam eden heyelan riskleri nedeniyle mevcut ulaşımın neredeyse tamamının ağır vasıtalarla yürütüldüğü bu kritik noktada, yeni proje tüm dengeleri kökten değiştirecek bir adım olarak görülüyor.

4 SAATLİK YOL 1 SAATE DÜŞÜYOR

İnşaat çalışmaları hızla ilerleyen bu dev tünel projesi, sadece bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda zamanla yarışan bir lojistik devrim niteliği taşıyor. Lyon ile Torino arasındaki mevcut dört saatlik seyahat süresini bir saat 47 dakikaya kadar indirecek olan bu hat, ulaşımda konforu ve hızı bir araya getirecek.

ALPLER’DE TRAFİK VE HAVA KİRLİLİĞİ TARİH OLUYOR

Projenin asıl kazanımı ise doğa üzerindeki olumlu etkileriyle kendini gösterecek. Her yıl yaklaşık bir milyon kamyonun karayollarından çekilmesi hedeflenirken, bu sayede yıllık bir milyon ton karbon salınımının önüne geçilmesi planlanıyor.

KAPASİTE ÜÇ KATINA ÇIKIYOR

Mevcut hattın sınırlı imkanları ve verimsiz yapısı yerini son teknolojiyle donatılmış modern bir sisteme bırakacak. Yeni demiryolu altyapısı sayesinde yük trenlerinin taşıma gücü tam üç katına çıkarken, günlük yolcu sefer sayısında da ciddi bir artış yaşanacak.

Mevcut durumda günde sadece altı sefer yapılabilen hatta, projenin bitişiyle beraber 22 tren seferi düzenlenmesi bekleniyor. Bu artış bölgedeki hem ticari hem de sosyal hareketliliği en üst seviyeye taşıyacak.

DEV PROJEDE 50 KİLOMETRE GERİDE KALDI

Toplamda 162 kilometreyi bulan karmaşık bir tünel ve galeri ağından meydana gelen dev projenin yaklaşık 50 kilometrelik bölümü başarıyla tamamlandı. Şantiyelerde 4 bin işçinin ter döktüğü bu yatırım, sadece iki komşu ülkeyi birbirine yaklaştırmakla kalmıyor.

Akdeniz ulaşım koridorundaki en stratejik eksikliği gideren bu hat, tüm Avrupa’nın ticaret ağını birbirine kenetleyen en güçlü halkalardan biri haline gelecek.