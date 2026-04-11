Tren sesleri 10 yıl sonra yeniden yükseliyor

Güney Kore, Kuzey Kore sınırındaki en uç nokta olan ve sembolik önemiyle bilinen Dorasan istasyonuna yönelik tren seferlerini yeniden başlatma kararı aldı. Birleşme Bakanlığı’ndan yapılan açıklama, hem turizm hem de diplomasi dünyasında "yeni bir dönemin sinyali mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Kore Yarımadası’nın en kuzey ucunda yer alan ve barış umutlarının simgesi haline gelen Dorasan istasyonunda sessizlik bozuluyor. Yonhap ajansının aktardığı bilgilere göre, başkent Seul ile sınır hattını birbirine bağlayan demir yolu ağında turistik seferler için geri sayım başladı.

SEUL-DORASAN HATTI ADIM ADIM YENİDEN AÇILIYOR

Dorasan istasyonu, sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin can damarıydı. Geçmişte bu istasyon üzerinden Kuzey Kore'deki Kaesong Sanayi Bölgesi'ne malzeme ve ürün sevkiyatı yapılıyordu. Ancak iki ülke arasında tırmanan gerilim, 2016 yılında Kaesong’un kapısına kilit vurulmasına neden olmuş ve demir yolu hattı lojistik işlevini tamamen yitirmişti.

6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor! Karadeniz'de yol 2 saate düşüyor

SALGININ SESSİZLİĞİ BİTİYOR

Kaesong’un kapatılmasının ardından bir süre turistik amaçlı kullanılan istasyon, bu kez de küresel Kovid-19 salgınının kurbanı olmuştu. 2019 yılının sonlarında tamamen kapatılan hat, yaklaşık 7 yıllık bir belirsizliğin ve sessizliğin ardından yeniden raylara inmeye hazırlanıyor. (AA)