Tren sesleri 10 yıl sonra yeniden yükseliyor

Tren sesleri 10 yıl sonra yeniden yükseliyor
Güney Kore’nin, Kuzey Kore sınırında yer alan Dorasan Station istasyonuna yönelik tren seferlerini 10 yıl aradan sonra yeniden başlatmaya hazırlandığı bildirildi. Karar, bölgede yeni bir diplomatik sürecin işareti olarak değerlendiriliyor.

Güney Kore, Kuzey Kore sınırındaki en uç nokta olan ve sembolik önemiyle bilinen Dorasan istasyonuna yönelik tren seferlerini yeniden başlatma kararı aldı. Birleşme Bakanlığı’ndan yapılan açıklama, hem turizm hem de diplomasi dünyasında "yeni bir dönemin sinyali mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Kore Yarımadası’nın en kuzey ucunda yer alan ve barış umutlarının simgesi haline gelen Dorasan istasyonunda sessizlik bozuluyor. Yonhap ajansının aktardığı bilgilere göre, başkent Seul ile sınır hattını birbirine bağlayan demir yolu ağında turistik seferler için geri sayım başladı.

SEUL-DORASAN HATTI ADIM ADIM YENİDEN AÇILIYOR

Dorasan istasyonu, sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin can damarıydı. Geçmişte bu istasyon üzerinden Kuzey Kore'deki Kaesong Sanayi Bölgesi'ne malzeme ve ürün sevkiyatı yapılıyordu. Ancak iki ülke arasında tırmanan gerilim, 2016 yılında Kaesong’un kapısına kilit vurulmasına neden olmuş ve demir yolu hattı lojistik işlevini tamamen yitirmişti.

6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor! Karadeniz'de yol 2 saate düşüyor6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor! Karadeniz'de yol 2 saate düşüyor

SALGININ SESSİZLİĞİ BİTİYOR

Kaesong’un kapatılmasının ardından bir süre turistik amaçlı kullanılan istasyon, bu kez de küresel Kovid-19 salgınının kurbanı olmuştu. 2019 yılının sonlarında tamamen kapatılan hat, yaklaşık 7 yıllık bir belirsizliğin ve sessizliğin ardından yeniden raylara inmeye hazırlanıyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Dünya
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı