6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor! Karadeniz'de yol 2 saate düşüyor

Ankara’da düzenlenen Trabzon Günleri, bölgenin geleceğini şekillendirecek dev ulaşım projelerinin ilanına sahne oldu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’dan Sarp’a uzanacak hızlı tren projesi ve Trabzon’un ulaşım çehresini değiştirecek raylı sistem yatırımlarının detaylarını açıkladı.

Karadeniz’in ulaşım çıkmazına dair kritik açıklamalar peş peşe geldi. Bakan Uraloğlu’nun paylaştığı projeler, bölge illerinin demiryolu ağıyla birbirine entegre edilmesi ve Trabzon’un hava trafiğinde yeni bir döneme geçmesini hedefliyor.

SAMSUN-TRABZON ARASI 2 SAATE İNİYOR

Bölge ekonomisi için milat olarak nitelendirilen Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren projesinde somut adımlar atılıyor. Proje tamamlandığında Samsun ve Trabzon arasındaki mesafe 2 saate düşecek.

SIRA SIRA ŞEHİRLER KENETLENİYOR

Samsun'dan itibaren; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illeri birbirine bağlanacak. Kırıkkale-Çorum hattında ilk çalışmaların başladığını belirten Uraloğlu, hattın devamı için bu yıl içerisinde ihale sürecine geçileceğinin altını çizdi.

TRABZON ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNDE "RAYLI SİSTEM" DÖNEMİ

Yıllardır beklenen Trabzon raylı sistem projesinde de nihayet sona gelindi. Akyazı ile Havalimanı arasındaki 16,2 kilometrelik birinci etap için önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacak. Bu proje, sadece trafik yoğunluğunu azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda Trabzon’un modern şehircilik yapısını güçlendirecek ilk etap olarak kayıtlara geçecek.

10 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ YENİ HAVALİMANI

Artan turizm potansiyeli ve stratejik konumu nedeniyle ihtiyacı karşılamakta zorlanan mevcut havalimanının yerine, "Yeni Trabzon Havalimanı" inşa edilecek. 10 milyon yolcu kapasiteli modern terminal binası ve 3 bin metrelik dev pistiyle yeni liman, büyük gövdeli uçakların inişine imkan tanıyarak kenti uluslararası bir merkez haline getirmeyi hedefliyor. (AA)