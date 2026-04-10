Çin'den dünyanın en hızlı treni geliyor: Toz yutturacak

Çin, ticari hatlarda saatte 400 kilometre hızla sefer yapacak CR450 trenini yakında raylara çıkaracak. Karbon fiber gövde, kapalı bojiler ve 4 binden fazla sensörle donatılan tren, şu an yüksek hız testlerinin son aşamasında.

Çin, dünyanın en kapsamlı yüksek hızlı demiryolu ağına sahip ülke olma özelliğini korurken bir adım daha atıyor. Fuxing ailesinin yeni üyesi CR450, ticari işletmede saatte 400 kilometrelik hızıyla yakında raylara girecek.

CR400'ÜN YERİNİ ALACAK

Çin'in şu anda ticari hatlarında işleten trenleri, CR400 serisi saatte 350 kilometre hızla seyrediyor. CR450 bu sınırı 50 kilometre daha öteye taşıyacak.

Ticari seferlerde kullanılabilen hız ile kırılan hız rekorları farklı kulvarlarda değerlendiriliyor.

Test koşullarında 2007'de Fransız TGV saatte 574,8 kilometreye ulaşmıştı. Japonya'nın rekortmen Maglev'i ise 2015'ten beri saatte 603 kilometreyle dünya rekoru tutuyor. Ancak ticari seferlerde raylı sistemlerin hız şampiyonu unvanı Shanghai Maglev ile Çin'de bulunuyor.

HEM DAHA HAFİF HEM DAHA DAYANIKLI

CR450'nin bu hıza ulaşabilmesi için mühendisler hem malzeme hem de tasarım cephesinde köklü değişikliklere gitti. Gövdede karbon fiber kompozitler ve magnezyum alaşımları kullanıldı; tren böylece hem daha hafif hem de daha dayanıklı bir yapıya kavuştu.

Hava sürtünmesini azaltmak amacıyla vagonların alt kısmındaki bojiler kapatıldı. Sistem, kalıcı mıknatıs teknolojisiyle çalışıyor ve bütünleşik 4 binden fazla sensör barındırıyor. Mühendisler ayrıca bu hızlarda ciddi bir sorun haline gelen gürültü seviyesini de kayda değer biçimde düşürdüklerini belirtiyor.

TEST AŞAMASI TAMAMLANIYOR

Prototip şu ana kadar sabit ve düşük hız testlerinden geçti. Yüksek hız denemelerinin ardından bu yıl içinde seri üretime geçilmesi, ardından da ticari seferlerin başlaması planlanıyor. Çin, halihazırda saatte 350 kilometreyle ticari tren işleten tek ülke konumunda. CR450 devreye girdiğinde bu alandaki küresel üstünlüğünü daha da pekiştirecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Dünya
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı