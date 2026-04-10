Çin'den dünyanın en hızlı treni geliyor: Toz yutturacak

Çin, dünyanın en kapsamlı yüksek hızlı demiryolu ağına sahip ülke olma özelliğini korurken bir adım daha atıyor. Fuxing ailesinin yeni üyesi CR450, ticari işletmede saatte 400 kilometrelik hızıyla yakında raylara girecek.

CR400'ÜN YERİNİ ALACAK

Çin'in şu anda ticari hatlarında işleten trenleri, CR400 serisi saatte 350 kilometre hızla seyrediyor. CR450 bu sınırı 50 kilometre daha öteye taşıyacak.

Ticari seferlerde kullanılabilen hız ile kırılan hız rekorları farklı kulvarlarda değerlendiriliyor.

Test koşullarında 2007'de Fransız TGV saatte 574,8 kilometreye ulaşmıştı. Japonya'nın rekortmen Maglev'i ise 2015'ten beri saatte 603 kilometreyle dünya rekoru tutuyor. Ancak ticari seferlerde raylı sistemlerin hız şampiyonu unvanı Shanghai Maglev ile Çin'de bulunuyor.

HEM DAHA HAFİF HEM DAHA DAYANIKLI

CR450'nin bu hıza ulaşabilmesi için mühendisler hem malzeme hem de tasarım cephesinde köklü değişikliklere gitti. Gövdede karbon fiber kompozitler ve magnezyum alaşımları kullanıldı; tren böylece hem daha hafif hem de daha dayanıklı bir yapıya kavuştu.

Hava sürtünmesini azaltmak amacıyla vagonların alt kısmındaki bojiler kapatıldı. Sistem, kalıcı mıknatıs teknolojisiyle çalışıyor ve bütünleşik 4 binden fazla sensör barındırıyor. Mühendisler ayrıca bu hızlarda ciddi bir sorun haline gelen gürültü seviyesini de kayda değer biçimde düşürdüklerini belirtiyor.

TEST AŞAMASI TAMAMLANIYOR

Prototip şu ana kadar sabit ve düşük hız testlerinden geçti. Yüksek hız denemelerinin ardından bu yıl içinde seri üretime geçilmesi, ardından da ticari seferlerin başlaması planlanıyor. Çin, halihazırda saatte 350 kilometreyle ticari tren işleten tek ülke konumunda. CR450 devreye girdiğinde bu alandaki küresel üstünlüğünü daha da pekiştirecek.