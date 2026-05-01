Sivas'ın Zara ilçesindeki RAMSAR koruma alanı Tödürge Gölü, kar suları ve bahar yağışlarıyla tam kapasiteye ulaştı. Önceki yıllarda kuraklık nedeniyle çekilen göl, canlı günlerine yeniden döndü.

ŞEHRİN EN BÜYÜK GÖLÜ TAŞTI

Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde yer alan ve 3,5 kilometrekarelik yüzölçümüyle Sivas'ın en büyük gölü olan Tödürge, eriyen kar suları ve bahar yağışlarının etkisiyle su seviyesini tam kapasiteye taşıdı. Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi kapsamında güvence altındaki göl, kuraklığın izlerini geride bırakarak yeniden canlandı.

ENDEMİK TÜRLER VE ZENGİN BİYOÇEŞİTLİLİK

Ulusal önemi haiz sulak alan statüsündeki Tödürge, çok sayıda kuş ve 8 farklı balık türüne ev sahipliği yapıyor. Endemik bitki örtüsü, zengin su altı yaşamı ve geniş sazlık alanlarıyla Türkiye'nin öne çıkan doğa noktaları arasında yer alıyor. Karstik yapısıyla çevresindeki tepelerden beslenen göl, her mevsim farklı bir görünüme bürünüyor.

DÖRT MEVSİM DÖRT AKTİVİTE

Tödürge yaz aylarında rüzgar sörfü, kano ve su bisikleti gibi su sporlarına imkan tanırken kışın buz tutan yüzeyiyle ekstrem dalış sporcularını ağırlıyor. Her mevsim değişen doğasıyla bölge ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlayan göl, yerli ve yabancı ziyaretçilerin rotasında giderek daha fazla yer buluyor.i

(AA)