Kuraklıktan eser kalmadı: Sivas'ın en büyük gölü doldu taştı!

Kuraklıktan eser kalmadı: Sivas'ın en büyük gölü doldu taştı!
Sivas'ın Zara ilçesindeki RAMSAR koruma alanı Tödürge Gölü, eriyen kar suları ve bahar yağışlarıyla tam kapasiteye ulaştı. 3,5 kilometrekarelik yüzölçümüyle Sivas'ın en büyük gölü, kuraklığın izlerini geride bırakarak endemik bitki örtüsü, 8 balık türü ve geniş sazlıklarıyla yeniden canlandı. Yazın su sporlarına, kışın buz dalışına kapı açan göl her mevsim farklı bir kimliğe bürünüyor.

Sivas'ın Zara ilçesindeki RAMSAR koruma alanı Tödürge Gölü, kar suları ve bahar yağışlarıyla tam kapasiteye ulaştı. Önceki yıllarda kuraklık nedeniyle çekilen göl, canlı günlerine yeniden döndü.

todurge-golu-3.jpg

ŞEHRİN EN BÜYÜK GÖLÜ TAŞTI

Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde yer alan ve 3,5 kilometrekarelik yüzölçümüyle Sivas'ın en büyük gölü olan Tödürge, eriyen kar suları ve bahar yağışlarının etkisiyle su seviyesini tam kapasiteye taşıdı. Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi kapsamında güvence altındaki göl, kuraklığın izlerini geride bırakarak yeniden canlandı.

todurge-golu-2.jpg

ENDEMİK TÜRLER VE ZENGİN BİYOÇEŞİTLİLİK

Ulusal önemi haiz sulak alan statüsündeki Tödürge, çok sayıda kuş ve 8 farklı balık türüne ev sahipliği yapıyor. Endemik bitki örtüsü, zengin su altı yaşamı ve geniş sazlık alanlarıyla Türkiye'nin öne çıkan doğa noktaları arasında yer alıyor. Karstik yapısıyla çevresindeki tepelerden beslenen göl, her mevsim farklı bir görünüme bürünüyor.

todurge-golu-1.jpg

DÖRT MEVSİM DÖRT AKTİVİTE

Tödürge yaz aylarında rüzgar sörfü, kano ve su bisikleti gibi su sporlarına imkan tanırken kışın buz tutan yüzeyiyle ekstrem dalış sporcularını ağırlıyor. Her mevsim değişen doğasıyla bölge ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlayan göl, yerli ve yabancı ziyaretçilerin rotasında giderek daha fazla yer buluyor.i

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

