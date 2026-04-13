Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?

Galatasaray-Kocaelispor maçı gereksiz bir gerginlik içinde oynandı.

Herkes biliyor ki bu gerilimin fitilini Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ateşledi.

Göztepe'yi yendikleri maçtan sonra yayıncı kuruluşa durduk yere dedi ki;

“Kocaeli Stadı'nda bize yapılanları, Kocaelispor Başkanı'nın yaptıklarını, kulübümüz hakkındaki açıklamalarını unutmamalıyız. En doğru şekilde maça hazırlanacağız. Taraftarlarımızla en ciddi şekilde yanımızda olacak. İnşallah çok önemli bir galibiyet alacağız.”

Galatasaray'ın genel sekreteri Eray Yazgan ortalığı sakinleştireceğine yangına körükle gitmez mi? "Kocaelispor deplasmanında taraftarımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve idarecilerimiz nasıl muamele gördüyse bizden de benzer bir karşılık görecektir. Bu durum sadece Kocaelispor için değil, rekabet halinde olduğumuz tüm kulüpler için geçerli" demez mi?

Bunu Kocaelispor Başkanı da fırsata çevirdi hemen. Hem takımını, hem de taraftarlarını ateşleyecek demeçler verdi; cevap olarak.

Sonuçta Kocaelisporlu futbolcular aşırı motive olurken, taraftarları da geri kalmadı. Rams Park'ta kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdular ve takımları şampiyonluk maçına çıkan taraftar rolü oynadılar.

Maça etki etti elbette ki bu; Kocaelispor bir puanı alırken, Galatasaray karşısında galibiyeti de kaçırdı. Ya direkten dönen top da gol olsaydı!

HER TAKIM PUAN ALMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYORMUŞ!

Okan Buruk'un maçtan sonraki sözleri de şaşırttı beni.

Türkiye'deki bütün takımlar Galatasaray'a karşı özel hazırlanıyormuş! Her takım puan almak için elinden geleni yapıyormuş!

Peki ne yapacaktı rakip takımlar!

Galatasaray'a karşı puan almak için oynuyorlar da...

Fenerbahçe'ye yatıyorlar mı?

Beşiktaş'a oynamıyorlar mı?

Trabzonspor'a "Buyur geç" mi diyorlar!

Birbirleriyle oynadıkları maçlarda puan almak istemiyorlar mı?

Bunlar nasıl söz!

"Şu anda Türkiye'deki bütün takımlar Galatasaray'a karşı özel hazırlanıyor, özel primler alıyor" derken... Bu Galatasaray'ın büyüklüğünü göstermiyor mu?

Şöyle düşünelim... Galatasaraylı futbolcuların Türkiye'de büyükler dışında herhangi bir takıma karşı oynarkenle örneğin Liverpool'a, Juventus'la motivasyonu aynı mı?

Elbette Türkiye'de diğer takımların 3 büyüklere karşı motivasyonu birbirlerine karşı olduğundan farklı olacak! Doğal değil midir bu?

YAPMAYACAKTIN BUNU SELÇUK İNAN!

Zaten Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra da söyledi bunu: "Siz hiçbir şey yapmasanız bile Galatasaray'a karşı oyuncular kendini farklı hazırlıyorlar." Haksız mı? Bu eskiden de böyleydi, şimdi de böyle. Anadolu kulüplerinde oynayan futbolcuların kendilerini büyük maçlarda göstermek için daha çok çabalaması ilk kez görülen bir şey mi?

Aslında ayıp etti Selçuk İnan Okan Buruk'a! Ve de kendisine kızan Galatasaraylı taraftarlara...

Diyecekti ki maçtan önce futbolcularına;

"Ya arkadaşlar. Futbolcularım. Oyuncularım. Ben yıllarca Galatasaray'da oynadım. Kaptanlığını yaptım. Sizden ricam bu maça asılmayın. Kırmayın beni, oynamayın!"

Bunu mu yapacaktı?

Selçuk İnan'la hiç karşı karşıya gelmedim. İki laf etmedim. Yakından görmedim.

Futbolculuğundan beri spor yazarı olduğum için takip ederim.

Ne bir ciddiyetsizliğini gördüm, ne ahlaksızlığına şahit oldum, duydum!

Galatasaray'da sanıyorum 10 sene futbol oynadı. Efendi gibi başladı, efendi gibi Galatasaraylı Selçuk olarak bıraktı.

Hala da öyle...

Selçuk İnan bir Galatasaraylıya yakışanı yapıyor aslında.

Asıl bundan şikayet eden Galatasaraylı değildir! Diyorum da başka da bir şey söylemiyorum!