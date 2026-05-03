Fenerbahçe Ahmet Çakar'ı yalanladı: Asılsız ve hayal ürünüdür

Fenerbahçe Ahmet Çakar'ı yalanladı: Asılsız ve hayal ürünüdür
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, yorumcu Ahmet Çakar'ın dile getirdiği iddiaları yalanladı ve ''Tamamı asılsız ve hayal ürünüdür'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, teknik heyet ve futbolcular arasında yaşandığı iddia edilen olaylar ile ilgili açıklama yaptı.
Ahmet Çakar'ın dile getirdiği iddiaları yalanlayan Fenerbahçe, ''Sky Spor YouTube kanalında, Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür. Söz konusu ifadelerde yer alan; teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica eder; söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Ederson'un Tedesco'ya yumruk attığını iddia ederek, "Ederson ile Tedesco'nun yumruklaşmaları olduğu söyleniyor. Tedesco'nun burasında (eliyle kaşının üzerini göstererek) siyahlığı gördüm. Aldığım bilgi; Ederson'un Tedesco'ya yumruk attığı, araya birilerinin girdiği, İrfan Can'ın da bu yüzden gönderildiği orada kavga-yumruk var mı emin değilim" demişti.
Konuşmalarını sürdüren Çakar, "Ondan sonra zaten arkası tutuyor; 15 dakika sonra 'Ederson sakat önümüzdeki hafta yok' deniyor. 'Ederson'u kovuyorum' diyemiyor, böyle yerse yapıyor. Ederson'u kadro dışı bırakamıyorlar, ardından Tedesco hastalanıyor, grip oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Spor
Amedspor Süper Lig kutlamalarında 10 kişi gözaltına alındı
Amedspor Süper Lig kutlamalarında 10 kişi gözaltına alındı
Galatasaray'da tarihi rezaleti açıkladı
Galatasaray'da tarihi rezaleti açıkladı