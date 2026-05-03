Fenerbahçe Ahmet Çakar'ı yalanladı: Asılsız ve hayal ürünüdür

Fenerbahçe, teknik heyet ve futbolcular arasında yaşandığı iddia edilen olaylar ile ilgili açıklama yaptı.

Ahmet Çakar'ın dile getirdiği iddiaları yalanlayan Fenerbahçe, ''Sky Spor YouTube kanalında, Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür. Söz konusu ifadelerde yer alan; teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica eder; söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Ederson'un Tedesco'ya yumruk attığını iddia ederek, "Ederson ile Tedesco'nun yumruklaşmaları olduğu söyleniyor. Tedesco'nun burasında (eliyle kaşının üzerini göstererek) siyahlığı gördüm. Aldığım bilgi; Ederson'un Tedesco'ya yumruk attığı, araya birilerinin girdiği, İrfan Can'ın da bu yüzden gönderildiği orada kavga-yumruk var mı emin değilim" demişti.

Konuşmalarını sürdüren Çakar, "Ondan sonra zaten arkası tutuyor; 15 dakika sonra 'Ederson sakat önümüzdeki hafta yok' deniyor. 'Ederson'u kovuyorum' diyemiyor, böyle yerse yapıyor. Ederson'u kadro dışı bırakamıyorlar, ardından Tedesco hastalanıyor, grip oluyor." ifadelerini kullanmıştı.