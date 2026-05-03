Amedspor Süper Lig kutlamalarında 10 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Valiliği, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda 11 kişinin yaralandığını, 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2–3 Mayıs'ta Diyarbakır'da gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı olumsuz olayların meydana geldiği belirtildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kutlamalar esnasında ateşli silah kullanımı (yorgun mermi), kesici aletle yaralama ve havai fişek kaynaklı kazalar sonucu 8'i yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sağlık kuruluşlarında sürdüğü ve genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaylara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli nitelikte silah ve suç unsurları ele geçirilirken olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı."

Şüphelilerle ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü ifade edilen açıklamada, kutlamaların can güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yapılmasının önemine dikkati çekerek vatandaşlara sağduyu ve dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

''BÜTÜN ZORLUKLARA RAĞMEN ŞAMPİYON OLDU''

Amedspor Teknik Sorumlusu Sertaç Küçükbayrak, Süper Lig'e çıkmalarının ardından yaptığı açıklamada daha önce görev yapan teknik direktörlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bu takım bütün zorluklara rağmen şampiyon oldu. Bu şampiyonluğu taraftarımıza armağan ediyorum. Daha önce görev yapan Mehmet Altıparmak, Sinan hoca ve Mesut hoca, onların da bu şampiyonlukta çok emeği var. Onlara da verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Barış süreci var ve bu süreçte Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig'de oynayacak. Bütün maçları kardeşçe ve dostça oynayacak. Bize destek veren, yüreği bizimle çarpan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'de de hedefi olacak."