"Söz gümüşse sükut altındır" sözü yanlış anlaşılmış sanırım. Hele de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından...

Hemen her hafta bir skandal! Suçlamalar iddialar havalarda uçuşuyor!

Hacıosmanoğlu susuyor!

Hakemlerle ilgili inanılmaz iddialar!

Hacıosmanoğlu susuyor!

Perde arkasından görüşmeler, ileri sürülenler!

Hacıosmanoğlu susuyor!

Sahi "Sakın ha" ne oldu? Neydi o, neden söyledi bir kulüp başkanı bu lafı kendisine?

Hacıosmanoğlu susuyor!

Kulüplerden futbolculara, teknik direktörlere... Herkes isyan ediyor!

Hacıosmanoğlu susuyor!

Sanırım MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da yatmış kulağının üstüne... Her hafta bir hakem skandalı... Bu beyefendi de susuyor!

"Söz gümüşse sükut altındır" diyen atalarımız gereksiz konuşmamayı gevezelik etmemeyi öğütlemiş aslında.

Ama yanlış anlamış sanırım bunu Hacıosmanoğlu ve yönetimi...

Hepsi susuyor.

Pardon... Bir tek şu meşhur villa olayında konuştu. Hani şu milli futbolculara vaadettiği tarihi ve doğal koruma alanındaki sulak alanda yapmayı hayal ettiği villalarla ilgili. Onda da demişti ki;

"Cenab-ı Allah federasyon başkanlığını nasip etti. Para ne günler için lazım? Bu günler için lazım. Çocukları biraz motive edebildiysek ne mutlu bize. Yoksa parayı mezara götürmeyeceğiz, kimse merak etmesin. Biz kendi paramızdan, kendi sermayemizden çocuklara veriyoruz. Dünya şampiyonu olun dedim; belki de hayal edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşacaksınız dedim. İnsanlar konuşuyor, bir şeylerin altında bir şeyler arıyor ama ben hiç dinlemiyorum. Siz de dinlemeyin.”

Yani... Bu kez konuşuyor da bir şey demiyor! Dinlemiyormuş, gazetecilere "Siz de dinlemeyin" diyor.

İyi de ona kimse paralarını mezara götürüp götürmeyeceğini sormadı ki!

İşte böyle sıyırıyor kendini.

FUTBOLUN İTİBARI ÖYLE Mİ?

Sezon başından bu yana neler oldu neler! Saymaya kalksak saatler sürer.

Sadece son haftada yaşadıklarımız yeter.

Burak Yılmaz isyan ederek bıraktı. Ve enteresan iddialarda da bulundu. İsim isim saydı birde. Saydığı isimler de TFF'nin içinde.

Bunlara bir cevap verilmesi gerekmez mi? Adı geçenler konuşsun bari!

Yok, onlar da susuyor!

Bunun yerine internet sitesinden açıklama... Aynen şöyle:

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu BURAK YILMAZ’ın 13.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “kişilik haklarına saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Futbolun itibarını zedelemiş meğer bak bak!

Hangi itibarı!

DÜNYA KUPASI'NDA NEDEN HAKEM YOK?

Her hafta isyan çıkıyor hakem kararlarına karşı.

Ama sanki çok başarılılarmış gibi hiçbir işlem yapılmıyor. Üstelik yine yine yine görevlendiriliyor her biri.

Hem de öyle ki... 2 takımın birbirleriyle oynadığı maçlara peş peşe verilen hakem bile var bizde.

Adam kayırmacılık var.

Yanlış yapmış yapmamış fark etmez.

Hemşericilik var.

Bir takımın futbolcusunun yaptığı hareketin aynısını başka takımın futbolcusu yaptığında kartına sarılan var.

Birinin ak dediğine diğerinin kara demesi var.

Onlarca tartışmalı penaltı kararı var. Onlarca verilmeyen penaltılar var.

VAR da var! Çelişkili kararlarla bir hafta başka diğer hafta başka şekilde davranan üstelik.

Bunlara kızanlara, haksızlığa isyan edenlere ceza var.

Bu saçmalıkları yapanlara yok! Ses de yok.

Zaten işte onun için Dünya Kupası'nda hiç hakemimiz yok. Bu skandalın belgesi, kanıtı değil midir?

Bu MHK Başkanı'nın hala o koltukta kalması bile başlı başına bir skandaldır.

Hacıosmanoğlu bunun hesabını nasıl verecek derken...

Bunları kastediyorum işte...

Sakal bıraktığını görünce... Nedense Sakallı Celal (Celal Yalınız 1886-1962) geldi aklıma... Demiş ki zamanında:

"Türkiye durmaksızın doğuya giden bir gemidir. Bazıları bu geminin güvertesinde batıya doğru koşarak batıya gittiklerini sanırlar."

Tam da futbolumuzun içinde bulunduğu durumu anlatmış sanki; öyle değil mi?