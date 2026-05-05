Galatasaray'ın şampiyonluk maçına prim kararı: Rakip başkan bizzat açıkladı

Galatasaray'ın şampiyonluk maçına prim kararı: Rakip başkan bizzat açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray'a konuk olacak Antalyaspor'da başkan Rıza Perçin açıklamalarda bulundu. Kümede kalmak için mücadele ettiklerini hatırlatan Rıza Perçin, prim kararı aldıklarını duyurdu.

Süper Lig’in 32. haftasında Antalyaspor deplasmanda Galatasaray’la kozlarını paylaşacak. 9 Mayıs Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

“ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ”

Karşılaşma öncesi Beyaz TV’ye konuşan Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, "Galatasaray, şampiyon olmak isteyecek ve varını yoğunu ortaya koyacak. Bizim için de çok çok önemli bir maç. Enseyi karartmıyoruz, elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

thumbs-b-c-3260dd5f4acd8c26086fbdd8a7d09d3d.jpg

“KİMİN ŞAMPİYON OLACAĞI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR”

Beraberlik hedefleri olduğunu söyleyen Rıza Perçin, "Kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmiyor. Bizi kendi durumumuz ilgilendiriyor. Antalyasporumuzu ligde bırakmak için bütün konsantrasyonumuz bu maçtan puan alabilmek. Tabii ki çok çok zor ama futbolda her şey mümkün olabiliyor. Futbol şansı da bizimle birlikte olursa niye olmasın? Oradan çıkaracağımız bir puanla birlikte sonraki haftaya daha aydınlık ve özgüvenli olarak girebiliriz. İnşallah 1 puan için oraya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“İLLA Kİ PRİM KOYACAĞIZ”

Maça prim vereceklerini de belirten Rıza Perçin, "Kendimize ait bir prim sistemimiz var. Galatasaray maçı özelinde değil ama Antalyaspor için iyi olması gerektiği için Galatasaray maçına illa ki bir prim koyacağız” sözlerini sarf etti.

KÜME DÜŞME HATTININ HEMEN ÜSTÜNDELER

Geride kalan 32 haftada 74 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 29 puandaki Antalyaspor ise küme düşme hattının hemen 1 üst basamağında yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Spor
Emrah Bayraktar'dan dikkat çeken 3 büyükler ziyareti
Emrah Bayraktar'dan dikkat çeken 3 büyükler ziyareti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı arkadaşını takıma çağırdı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı arkadaşını takıma çağırdı