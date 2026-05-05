Galatasaray'dan sezon sonu ayrılacak: Geri dönüyor

Galatasaray’da yeni sezon için kadro planlaması devam ederken bir ayrılık gelişmesi daha yaşandı.

KAAN AYHAN TAKIMDAN AYRILACAK

Fanatik’te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen Kaan Ayhan sezon sonunda takımdan ayrılacak.

ALMANYA’YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Kaan Ayhan için altyapısından yetiştiği Schalke 04 ve bazı Alman kulüpleri harekete geçti. Oyuncunun da Almanya’ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

27 MAÇTA GOL YA DA ASİST KAYDEDEMEDİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan Kaan Ayhan, 715 dakika sahada kalabildi. Ayhan gol ya da asist kaydedemedi.

5 KUPA KAZANDI

2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Kaan Ayhan, 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.