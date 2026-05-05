Galatasaray'dan sezon sonu ayrılacak: Geri dönüyor

Galatasaray'dan sezon sonu ayrılacak: Geri dönüyor
Yayınlanma:
Şampiyonluğa giden Galatasaray'da yeterince forma bulamayan Kaan Ayhan sezon sonunda takımdan ayrılacak. Ayhan'ın Almanya'ya dönmesi bekleniyor.

Galatasaray’da yeni sezon için kadro planlaması devam ederken bir ayrılık gelişmesi daha yaşandı.

KAAN AYHAN TAKIMDAN AYRILACAK

Fanatik’te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen Kaan Ayhan sezon sonunda takımdan ayrılacak.

ALMANYA’YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Kaan Ayhan için altyapısından yetiştiği Schalke 04 ve bazı Alman kulüpleri harekete geçti. Oyuncunun da Almanya’ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

thumbs-b-c-4d758293cfb433a57b92248d0cc54020.jpg

27 MAÇTA GOL YA DA ASİST KAYDEDEMEDİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan Kaan Ayhan, 715 dakika sahada kalabildi. Ayhan gol ya da asist kaydedemedi.

5 KUPA KAZANDI

2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Kaan Ayhan, 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Spor
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın adaylık kararı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın adaylık kararı ortaya çıktı
Galatasaray'ı yendiler: Başakşehir'i gözüne kestirdiler
Galatasaray'ı yendiler: Başakşehir'i gözüne kestirdiler