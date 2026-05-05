Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın adaylık kararı ortaya çıktı

Süper Lig’de Galatasaray’ın arkasında kalan Fenerbahçe, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek.

MEHMET ALİ AYDINLAR SEÇİME GİRMEYECEK

Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylığını resmen açıklarken Mehmet Ali Aydınlar ters köşe yaptı. Aday olmaya hazırlanan Aydınlar yaptığı açıklamayla seçime girmeyeceğini duyurdu.

Aydınlar açıklamasında “Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım” sözlerini sarf etti.

AZİZ YILDIRIM'DAN ADAYLIK KARARI

Aday olup olmayacağı merak edilen Aziz Yıldırım’ın da kararı ortaya çıktı. Yıldırım, Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlık için aday olacak.

Aziz Yıldırım’ın çarşamba günü öğlen saatlerinde yapacağı açıklamayla adaylığını resmen duyurması bekleniyor. Yıldırım'ın aday olmasıyla Barış Göktürk'le birleşebileceği öne sürülüyor.