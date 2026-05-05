Fenerbahçe'de başkan adayları hemfikir oldu: Takımdan gidecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif yeni sezonda takımda olmayacak.

YENİ SEZONDA KİRALIK GÖNDERİLECEK

Sabah’ta yer alan habere göre; Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek olan sarı-lacivertlilerde hem Hakan Safi hem de Barış Göktürk, oyuncuyu yeni sezonda kiralık olarak gönderecek. Henüz 19 yaşında olan genç golcünün böylece başka bir takımda deneyim kazanması sağlanacak.

TOPLAM MALİYETİ 22 MİLYON EURO

Fransız ekiplerinden Angers’ten 4 milyon euroya kiralanan Sidiki Cherif için 18 milyon euro da bonservis bedeli ödenecek.

16 MAÇTA 3 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıkan Sidiki Cherif, 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.