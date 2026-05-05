Son Dakika | Fenerbahçe'de Hakan Safi başkan adaylığını resmen açıkladı

Son Dakika | Fenerbahçe'de Hakan Safi başkan adaylığını resmen açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'de Hakan Safi yaptığı açıklamayla başkan adaylığı resmen duyurdu. Safi, Barış Göktürk'ün ardından resmen adaylığını açıklayan ikinci isim oldu.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi Hakan Safi, başkan adaylığını resmen açıkladı.

HAKAN SAFİ ADAYLIĞINI DUYURDU

AA'ya yazılı bir açıklama yapan Hakan Safi, Olağanüstü Genel Kurul'da Fenerbahçe Başkanlığı'na koşulsuz şartsız aday olduğunu dile getirdi.

Hakan Safi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Çocukluğumdan beri sevdalısı, 1999 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum. Bu vesileyle seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değil; milyonların kalbinde yaşayan büyük bir değer, bir aidiyet ve bir tutkudur. Amacım ve ilk hedefim, göreve geldiğimiz ilk sezonda her zaman en iyisini hak eden camiamızı şampiyonluklarla buluşturmak olacaktır. Tüm camiamızın desteği ve inancıyla, Fenerbahçe'mizi daha güçlü, daha başarılı ve daha mutlu yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.

thumbs-b-c-84f54e127e3e5dace9888ecdb18b6847.jpg

BARIŞ GÖKTÜRK'LE YARIŞACAK

Hakan Safi, Barış Göktürk'ün ardından adaylığını resmen açıklayan ikinci isim oldu. Aday olması beklenen Mehmet Ali Aydınlar geri adım atarken Aziz Yıldırım ise henüz kararını açıklamadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Spor
Beşiktaş uzatmalarda elendi: Konyaspor finale yükseldi
Beşiktaş uzatmalarda elendi: Konyaspor finale yükseldi
Aziz Yıldırım'a desteğini açıkladı
Aziz Yıldırım'a desteğini açıkladı
Bayern Münih Barcelona'ya rakip oldu
Bayern Münih Barcelona'ya rakip oldu