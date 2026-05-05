Galatasaray'da ayrılık: İtalyanlar açıkladı

Süper Lig’in 33. haftasında 9 Mayıs’ta Antalyaspor’u konuk edecek olan Galatasaray, bu maçı kazanması halinde üst üste dördüncü kez şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılılar, tarih yazmaya bir adım uzaklıkta.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, kanat oyuncusu Noa Lang’in opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Bu karar, oyuncunun sezon sonunda Napoli’ye geri döneceği anlamına geliyor.

NAPOLI’NİN PLANLARI

Napoli’nin yaz transfer döneminde Lang’i satma ihtimali bulunuyor. İtalyan kulübü, oyuncuyu yaklaşık 30 milyon Euro değerinde görüyor. Ancak teknik ekibin katkı sağlayabileceğine inanması halinde Lang’in kadroda tutulması da ihtimaller arasında.

GELECEK BELİRSİZLİĞİ

Noa Lang’in geleceği, Napoli’nin teknik değerlendirmesi ve transfer tekliflerine bağlı olarak şekillenecek. Sezon sonunda nihai kararın verilmesi bekleniyor.