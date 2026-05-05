Bayern Münih Barcelona'ya rakip oldu

Barcelona, sol kanat transferi için gündemine Anthony Gordon’ı aldı. İspanyol basınına göre kulübün sportif direktörü Deco ve ekibinden Bojan Krkic, Newcastle United forması giyen İngiliz oyuncunun menajerleriyle görüşme gerçekleştirdi.

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Yapılan toplantıda Gordon’un sözleşme durumu ve olası transfer şartları masaya yatırıldı. Barcelona’nın oyuncuyu yakından takip ettiği ve transfer için ön hazırlık yaptığı belirtiliyor.

BAYERN MÜNİH DE DEVREDE

Öte yandan Bayern Münih’in de Gordon için ciddi ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Alman ekibinin bu transferde Barcelona ile rekabet edebileceği konuşuluyor.

SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ

Anthony Gordon’un Newcastle United ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri ise yaklaşık 60 milyon Euro seviyesinde gösteriliyor.

PERFORMANS DETAYLARI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 46 maça çıkan Gordon, 17 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.