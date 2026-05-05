Sergen Yalçın'dan taraftarların tepkisine yanıt

Konyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktörü Sergen Yalçın, taraftarların bu kadar tepki göstermesinin iyi olmadığını dile getirdi.

Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’u konuk eden Beşiktaş sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Alınan yenilginin ardından taraftarlar, yönetim ve Sergen Yalçın aleyhine tezahüratta bulundu. Bir taraftar, Sergen Yalçın’a su şişesi fırlattı.

“KONTROL BİZDEYDİ”

Mücadelenin ardından konuşan Sergen Yalçın, "Öncelikle üzgünüz. Final oynayıp kupayı almaktı hedef. Futbol enteresan oyun, her zaman istediğinizi vermiyor. Kontrol bizdeydi, her an gol atabilecek durumdaydık. Sonda bir penaltı ve kupaya veda ettik” dedi.

“TARAFTARIN TEPKİSİNİ ANLIYORUM”

Tepkilere dair Sergen Yalçın, "Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Biz de, oyuncular da kupayı kazanmak istiyorduk. Futbol 3 ihtimalli bir oyun ve bazen böyle sonuçlar oluyor" ifadelerini kullandı.

“BU KADAR TEPKİ VERMESİ ÇOK İYİ OLMADI”

Beşiktaş için burada olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, "Gelecek sezona dair plan yok, 2 maç var, oynayalım, bakacağız. Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız. Geçen sefer de böyle gelmiştik ilk sezonda. Camiada sabır bitmiş, camiaya da hak vermek lazım” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlhan Palut: Beşiktaş için telafisi olmadı
Sergen Yalçın'a su şişesi fırlattılar: Beşiktaş'ta taraftarlar çıldırdı
