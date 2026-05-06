UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal 20 yıl sonra finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal sahasında Atletico Madrid'le karşı karşıya geldi.

ARSENAL TEK GOLLE KAZANDI

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arsenal sahadan tek golle galip ayrılmayı başardı. Toplam skorda 2-1 öne geçen İngiliz ekibi "Devler Ligi"nde finale çıkan ilk takım oldu.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Arsenal, 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak final maçında Paris Saint-Germain-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. PSG, ilk maçtan 5-4 galip ayrılmıştı.

20 YIL SONRA BİR İLK

Tarihinde sadece 2006 yılında "Devler Ligi"nde finale yükselen Arsenal, 20 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Londra temsilcisi, 20 yıl önce Stade de France'ta oynanan final maçında Barcelona'ya 2-1 yenilmişti.