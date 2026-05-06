UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal 20 yıl sonra finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal 20 yıl sonra finale yükseldi
Yayınlanma:
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Atletico Madrid'i tek golle geçen Arsenal, finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal sahasında Atletico Madrid'le karşı karşıya geldi.

ARSENAL TEK GOLLE KAZANDI

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arsenal sahadan tek golle galip ayrılmayı başardı. Toplam skorda 2-1 öne geçen İngiliz ekibi "Devler Ligi"nde finale çıkan ilk takım oldu.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Arsenal, 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak final maçında Paris Saint-Germain-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. PSG, ilk maçtan 5-4 galip ayrılmıştı.

20 YIL SONRA BİR İLK

Tarihinde sadece 2006 yılında "Devler Ligi"nde finale yükselen Arsenal, 20 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Londra temsilcisi, 20 yıl önce Stade de France'ta oynanan final maçında Barcelona'ya 2-1 yenilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Spor
İlhan Palut: Beşiktaş için telafisi olmadı
İlhan Palut: Beşiktaş için telafisi olmadı
Sergen Yalçın'dan taraftarların tepkisine yanıt
Sergen Yalçın'dan taraftarların tepkisine yanıt