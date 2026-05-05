İlhan Palut: Beşiktaş için telafisi olmadı

Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a konuk olan Konyaspor tek golle galip gelerek adını finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut’un sözleri şu şekilde:

Beşiktaş güçlü bir takım. Bu periyotta tamamen konsantrasyonunu Türkiye Kupası'na çevirmiş bir ekip. Üstüne de oynaması kolay olmayan bir atmosfer vardı. İlk yarı bizim adımıza konuşacak hiçbir şey yok. Tamamen Beşiktaş'ın baskısı altında geçen bir ilk yarı oldu. Ne baskıya çıkabildik ne de topu tutabildik. Beşiktaş'ın daha güçlü presini bekliyorduk.

“BEŞİKTAŞ İÇİN TELAFİSİ OLMADI”

İkinci yarı daha dengeli bir oyun vardı. Korner ve şut istatistikleri Beşiktaş adına daha iyiydi. Ama böyle maçlarda bir fırsat beklersiniz. Çok iyi bir kontratak ya da kritik bir an… Öyle bir dakikada penaltı oldu ki Beşiktaş için telafisi olmadı. Top bizdeyken pozitif futbolu tam sergileyemesek de oyuncular çok iyi savaştı.

“ÇOK ÇABUK ADAPTE OLMALIYIZ”

Bir final var. Çok çabuk bir şekilde finale adapte olmalıyız. Lig maçlarımız da devam ediyor. Futbolda kimseye rahat yok. Bu akşam huzurlu olacağız ama yarından itibaren önümüzdeki sürecin planlarını yapacağız.

“TEMEL SORUN ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİYDİ”

Recep hocanın sonları, Çağdaş hocanın dönemi ve benim geldiğim ilk zamanlarda uzun süre kazanamayan bir takım vardı. Temel sorun öz güven eksikliğiydi. Ben de bunu negatif anlamda düşünüyordum. Galatasaray maçında alınan galibiyet ve sonrasında yakalanan seri takımın öz güvenini artırdı. Ben sadece görevimi yaptım. Oyuncularımı motive ettim, inandım. Maç maç plan yaptık. Tüm maçları kazanacak kadar oynamadık ama kırılma anları zaman zaman bize yardımcı oldu. Çok ciddi bir takımım var. İstediğimiz oyunu oynayamadığımızda savunma modunu açıyorlar. Bu çok önemli. Disiplin içinde oynuyorlar

“SAVAŞ MODUMUZU AÇACAĞIZ”

Bugün dinleneceğiz, yarın izin vereceğiz. Sonrasında Fenerbahçe maçına hazırlanacağız. Aklımızın bir köşesinde Antalya'da oynayacağımız final maçı olacak. Final oynuyorsanız bunu kazanmayı hedeflemelisiniz. 22 Mayıs'ta elimizden geleni yapacağız. İyi oynamaya çalışacağız. Gücümüzün yetmediği anlarda ise savaşma modumuzu açacağız