Sergen Yalçın'a su şişesi fırlattılar: Beşiktaş'ta taraftarlar çıldırdı

Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş'ta taraftarlar maç sonu çıldırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatıldı.

Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş sahasında Konyaspor'la karşılaştı. Siyah-beyazlılar, 90+8'de Enis Gardhi'nin penaltıdan attığı golle sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ KUPAYA VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş kupaya veda ederken Konyaspor adını finale yazdırmayı başardı. Ligin ardından kupada da havlu atan siyah-beyazlılarda ortalık karıştı.

TARAFTARLAR İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Karşılaşmayı stattan takip eden Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın ve yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu. İkiliye yönelik 'istifa' çağrısında bulunuldu.

SU ŞİŞESİ FIRLATTILAR

Mücadelenin ardından soyunma odasına doğru giden Sergen Yalçın büyük bir sürpriz yaşadı. Bazı taraftarların Yalçın'a su şişesi fırlattığı görüldü.

DETAYLAR

Stat: Tüpraş

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Kısal, Kerem Ersoy

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 83 Cerny), Orkun Kökçü, Olaitan, Toure, Oh

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Gonçalves (Dk. 73 Olaigbe), Bardhi, Muleka

Gol: Dk. 90+8 Bardhi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Agbadou ve Orkun Kökçü, Dk. 90+5 Olaitan (Beşiktaş), Dk. 42 Deniz Türüç, Dk. 90+2 Bahadır Han Güngördü (TÜMOSAN Konyaspor)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

