Beşiktaş uzatmalarda elendi: Konyaspor finale yükseldi

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı tek golle geçen Konyaspor finale yükseldi.

Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede Konyaspor sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ VEDA ETTİ

Konyaspor’a galibiyeti getiren golü 90+8’de penaltıdan Enis Bardhi kaydetti. Bu sonuçla birlikte Konyaspor adını finale yazdırmayı başardı. Beşiktaş ise kupaya veda etti.

Konyaspor çeyrek finalde oynadığı Fenerbahçe maçında da uzatmalarda bulduğu penaltıyla galip gelmişti.

KONYASPOR RAKİBİNİ BEKLİYOR

Yeşil-beyazlılar finalde Gençlerbirliği - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. 13 Mayıs Çarşamba günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

