Aziz Yıldırım'a desteğini açıkladı

Aziz Yıldırım'a desteğini açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de seçimler öncesi Aziz Yıldırım'ın kararı beklenirken sürpriz bir çıkış geldi. Tahir Kıran, camiayı Aziz Yıldırım etrafında birleşmeye çağırdı.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi seçim yarışı hareketlendi.

Barış Göktürk ve Hakan Safi başkan adaylığını açıklarken Mehmet Ali Aydınlar seçim yarışına girmeyeceğini ifade etti. Aziz Yıldırım'ın kararı beklenirken ilginç bir çıkış geldi.

TAHİR KIRAN AZİZ YILDIRIM'A DESTEK İSTEDİ

Çaykur Rizespor eski başkanı ve Fenerbahçe Üyesi Tahir Kıran, Aziz Yıldırım etrafında birleşilmesini istedi.

thumbs-b-c-3f39b849e6ff91eb8122adea9f339a0a.jpg

Tahir Kıran şu ifadeleri kullandı:

Bazen geri adım atmak yenilmek değildir. Meseleye daha geniş bakabilmek, büyük resmi görebilmektir.

Bugün büyük resme baktığımızda ne yazık ki Fenerbahçe'miz adına kaygı verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Mali anlamda ağır bir yükün, manevi anlamda ise 12 yıldır süren şampiyonluk hasretinin oluşturduğu büyük bir yorgunluğun içindeyiz.

Fenerbahçe'mizi yeniden ayağa kaldırmak için bir şey yapılacaksa, o gün bugündür.

Bugün; küslüklerin değil, sarılmanın ve kucaklaşmanın zamanıdır.

Bugün; "ben" demenin değil, "biz" olabilmenin zamanıdır.

Bugün; eski defterleri açmanın, hesaplaşmaların değil; yaraları sarmanın, dostlukları ve ortak değerleri hatırlamanın zamanıdır.

Aziz Yıldırım da Fenerbahçe'mizin büyük bir değeridir, Ali Koç da... Hakan Safi de, Barış Göktürk de, Mehmet Ali Aydınlar da... Bu camiaya emek veren, mücadele eden herkes Fenerbahçe'nin parçasıdır.

Artık kişisel hesapları, kırgınlıkları ve ayrılıkları bir kenara bırakıp Fenerbahçe ortak paydasında birleşmek zorundayız. Çünkü Fenerbahçe'mizi bu kaotik ortamdan, bu karanlık süreçten çıkarabilmek için kaybedecek zamanımız kalmamıştır.

Tüm camianın; geçmişi, görüşü ve konumu ne olursa olsun, aynı hedef etrafında birleşmesi gerekmektedir. Fenerbahçe'nin geleceği için güçlü bir birliktelik şarttır.

Bu nedenle Aziz Yıldırım önderliğinde, camianın tüm önemli isimlerini aynı çatı altında buluşmaya davet ediyorum. Ali Koç da gelmelidir, Hakan Safi de, Barış Göktürk de, Mehmet Ali Aydınlar da... Çünkü konu Fenerbahçe ise geriye kalan her şey teferruattır.

Yarın çok geç olmadan, çocuklarımızın gözyaşlarını silebilmek ve Fenerbahçe'mizi yeniden umut dolu yarınlara taşıyabilmek için bugün birlikte hareket etmek zorundayız.

Çünkü söz konusu olan sadece bir spor kulübü değil; milyonların umudu, çocukların hayali ve hepimizin en büyük sevdası olan Fenerbahçe'dir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Spor
Beşiktaş uzatmalarda elendi: Konyaspor finale yükseldi
Beşiktaş uzatmalarda elendi: Konyaspor finale yükseldi
Bayern Münih Barcelona'ya rakip oldu
Bayern Münih Barcelona'ya rakip oldu