TFF açıkladı: Dev maç Bursaspor'un evinde oynanacak
Yayınlanma:
Muğlaspor ile Elazığspor arasındaki 2. Lig Beyaz Grup play-off finali Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 2. Lig Beyaz Grup finalinin Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yapılacağını duyurdu.
DEV MAÇ 10 MAYIS PAZAR GÜNÜ BURSA'DA OYNANACAK
TFF'nin açıklamasına göre Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor arasında oynanacak final karşılaşması, 10 Mayıs Pazar günü Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
ARALARINDA 3 PUAN FARK VARDI
36 haftada 72 puan toplayan Muğlasspor lig aşamasını 2. sırada noktaladı. 69 puandaki Elazığspor ise 3. sırada yer aldı.
ŞANLIURFASPOR VE ADANA 01 FK'Yİ ELEDİLER
Play-off yarı finalinde Muğlaspor, Şanlıurfaspor'u, Elazığspor ise Adana 01 FK'yi elemeyi başarmıştı.