Beşiktaş'ın yarı final kararı belli oldu: Sergen Yalçın hamlesini yaptı

Beşiktaş - Konyaspor Türkiye Kupası yarı final mücadelesi öncesi ilk 11'ler belli oldu. İki takım da as kadroyla sahaya çıkacak.

Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş sahasında Konyaspor’la karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

ADNAN DENİZ KAYATEPE DÜDÜK ÇALACAK

TFF’nin kararıyla müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak.

KAZANAN FİNALE YÜKSELECEK

Tek maçlık eleme usulüyle oynanacak maçta galip gelen taraf adını finale yazdıracak. Kazanan taraf, finalde Trabzonspor - Gençlerbirliği eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

İLK 11'LER

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Hafta sonu Trabzonspor'la karşılaşacak Beşiktaş geri adım atmayarak ideal 11'le sahaya çıkacak.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, El Bilal, Oh.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Bardhi, Muleka.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

