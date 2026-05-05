Beşiktaş'ın yarı final kararı belli oldu: Sergen Yalçın hamlesini yaptı
Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş sahasında Konyaspor’la karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.
ADNAN DENİZ KAYATEPE DÜDÜK ÇALACAK
TFF’nin kararıyla müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak.
KAZANAN FİNALE YÜKSELECEK
Tek maçlık eleme usulüyle oynanacak maçta galip gelen taraf adını finale yazdıracak. Kazanan taraf, finalde Trabzonspor - Gençlerbirliği eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
İLK 11'LER
Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Hafta sonu Trabzonspor'la karşılaşacak Beşiktaş geri adım atmayarak ideal 11'le sahaya çıkacak.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, El Bilal, Oh.
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Bardhi, Muleka.