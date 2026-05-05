Vakıfbank'ta Dangubic depremi

Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez kupayı kaldırarak tarihi bir başarıya imza atan Vakıfbank'ta Dangubic depremi yaşanıyor.

VakıfBank Spor Kulübü, Sırp voleybolcu Katarina Dangubic’in sağlık durumu hakkında resmi bilgilendirme yaptı.

ÇAPRAZ BAĞ YARALANMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi yarı finalinde A. Carraro Imoco karşılaşmasında sakatlanan Dangubic’in sol diz çapraz bağında ameliyat gerektirecek düzeyde yaralanma tespit edildiği belirtildi.

OPERASYON SIRBİSTAN’DA

Dangubic’in tercihi ve kulübün onayıyla gerekli operasyonun Sırbistan’da gerçekleştirileceği açıklandı.

BELİRSİZLİK HAKİM

Deneyimli oyuncunun sahalara dönüş süresinin operasyon sonrası netleşeceği, sezonun geri kalanında forma giyip giyemeyeceğinin ise belirsiz olduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

