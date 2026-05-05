Bayern Münih'te Kompany bilmecesi

Bayern Münih’in onursal başkanı Uli Hoeness, kulübün geleceği ve teknik direktör Vincent Kompany hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Hoeness, Kompany ile 5-10 yıl daha çalışmak istediklerini belirterek, “Kompany insan olarak mükemmel. Çok zeki, beş dili akıcı konuşuyor ve çalışmaya olan bağlılığıyla herkesi etkiliyor” dedi. Ayrıca Kompany’nin sosyal becerilerine vurgu yaparak, oyuncularını geliştirmeye odaklandığını ve asla olumsuz açıklamalar yapmadığını ifade etti.

SEBASTIAN HOENESS’E ÖVGÜ

Hoeness, yeğeni Sebastian Hoeness için de övgü dolu sözler söyledi ve “Onun önünde şapka çıkarıyorum. Küme düşme mücadelesinde devraldığı Stuttgart’ta, sürekli oyuncu kaybetmesine rağmen başarıya ulaştı. Kompany’den sonra en büyük saygıyı hak eden kişi.” dedi. Bayern’de gelecekte teknik direktörlük için adaylar arasında olduğunu da dile getirdi.

PEP GUARDIOLA’NIN ETKİSİ

Hoeness, Kompany’nin Bayern’e geliş sürecinde Pep Guardiola’nın rolünü de anlattı: Guardiola’ya danıştık, bize ‘Onu gözü kapalı almalısınız, yoksa birkaç yıl içinde City’de olacak’ dedi.
Bu sözlerin ardından Bayern yönetimi Kompany ile anlaşmaya kesin olarak yöneldi.

TRANSFER VE İMZA SÜRECİ

Hoeness, Kompany’nin imza sürecini de detaylandırdı:
Max Eberl’e ‘Sözleşme olmadan dönmeyin’ dedim. Nihayet imza atıldığında, Münih’te bir restoranda hep birlikte kutladık. O anda bu işin olacağını anladım.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

