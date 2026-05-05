Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olmaktan neden vazgeçtiğini açıkladı

Sezon sonu Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek olan Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı.

MEHMET ALİ AYDINLAR ADAY OLMAYACAK

Bir süredir aday olacağı konuşulan Mehmet Ali Aydınlar yaptığı açıklamayla seçime girmeyeceğini duyurdu.

Aydınlar yaptığı açıklamada “Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım” dedi.

“İFTİRALARA MARUZ KALDIĞI İÇİN ADAY OLMAKTAN VAZGEÇTİ”

Aydınlar’ın kararı üzerine değerlendirmelerde bulunan Yağız Sabuncuoğlu, “Mehmet Ali Aydınlar; atılan iftiralar, hakkında çıkan videolar ve Fenerbahçe'ye yardım etmek isterken bu tarz bir ortama maruz kaldığı için aday olmaktan vazgeçti” sözlerini sarf etti.

2 ADAY KALDI

Mehmet Ali Aydınlar’ın çekilmesiyle birlikte Fenerbahçe’de 2 aday kaldı. Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylıklarını önceden duyururken Aziz Yıldırım’ın da yarışa dahil olabileceği belirtiliyor.