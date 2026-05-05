Gürel Yurttaş

Gürel Yurttaş

Tedesco'nun yasak aşkı kim? Yıldırım ve Aydınlar derken Koç meydanı boş mu bırakacak sandınız

Yayınlanma:

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre kararından sonra enteresan gelişmeler yaşanıyor.
Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylıklarını ilk açıklayan isimler oldular. Hakan Safi ne olursa olsun aday olacağını söyledi de Barış Göktürk çekimser gibi geldi bana. "Aziz Yıldırım olursa ben yokum" diyerek niyetini ortaya koydu açıkca...
Ama asıl gözler Mehmet Ali Aydınlar ve Aziz Yıldırım'da.
Mehmet Ali Aydınlar henüz resmi açıklama yapmadı. Ama olacakmış, kendisine yakın gazetecilere söylemiş bunu.
Ekibini kuruyormuş. Hatta bütün ağırlığını seçime vermiş. Avrupa'da olduğu söyleniyor. Bazı teknik direktör adayları belirlemiş; onlarla görüşüyormuş. Niyeti adaylığını açıklarken, "Yönetimimde şu isimler var, teknik direktörüm de bu olacak" demekmiş. O kadar iddialıymış yani.
Aziz Yıldırım'ın da özellikle eski yönetici arkadaşlarından ve camiadan baskı gördüğü bir gerçek. Baskılardan etkilenecek bir kişi olduğunu sanmıyorum ama adaylığı düşünüyor gibi geliyor bana. Hatta yarın öbür gün resmen açıklayacak diye duydum. Mehmet Ali Aydınlar'ın da onu beklediğini söyledi camianın içinden yakın bir dostum. "Yıldırım açıklasın, hemen peşinden o da açıklayacak" dedi.
Hakan Safi ile Barış Göktürk kusura bakmasınlar ama... O yakın dostum "Yıldırım olursa zaten Barış Göktürk çekileceğini söylemişti. Çekilmese de Aziz Yıldırım-Mehmet Ali Aydınlar'ın yarıştığı seçimde diğer iki ismin şansı yok" diye de ekledi.

ALİ KOÇ MEYDANI BOŞ MU BIRAKACAK?

Ben de gelişmeleri kulislerden öğrendiğim kadarıyla şunu diyorum: Peki Ali Koç meydanı boş mu bırakacak?
Görev yaptığı dönemde futbol takımı şampiyon olamadı diye eleştirilen Ali Koç'un Fenerbahçe için yaptıklarını kim inkar edebilir ki?
Hem maddi, hem manevi...
3 milyar liralık bağışının yanı sıra kulübü maddi açıdan da iyi bir yerde bırakmıştı Ali Koç; kısa sürede şu anda geldiği yer ortada.
Sezon sonu geldi geliyor da... Hem futbolda hem de diğer branşlarda yaprak kımıldamıyor hala. Ali Koç'un bıraktığından geride her şey şu anda. Belirsizlik hakim.
Ben 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongrede Ali Koç'un kenarda durup da "Dur bakalım n'olcak" diyeceğini sanmıyorum.
Belki birilerine destek verecek.
Belki de birden çıkıp "Ben adayım" diyecek. Şaşırtmaz bu beni. Duyarsanız siz de şaşırmayın!

TEDESCO'NUN YASAK AŞKI DA NEREDEN ÇIKTI?

Peki Sadettin Saran ne yapıyor?
Yıllardır başkanlık diye yanıp tutuşuyordu, bu kadar kısa sürede pes etti. Bir de bir sürü olay yaşadı. Kongrede aday olmayacak; bu belli.
Ama ben şuna şaşırdım. Uyuşturucu soruşturmasında özel yaşamı ortalığa saçılan Sadettin Saran tepki göstermişti. Özel yaşantılara girilmesine ben de karşıyım; ne olursa olsun bu yapılmamalıydı.
Peki o zaman görevden aldığı Domenico Tedesco'nun özel yaşamının adam gittikten sonra gündeme getirilmesinin nedeni ne?
Tedesco'nun giderken taraftarların sevgi gösterileri göstermesi, Almanya'da uçaktan indiğinde yine taraftarlarca karşılanması mı?
Ligin bitmesine 3 hafta kala bir teknik direktörün gönderilmesinin eleştirilmesine set çekilmek istenmesi mi?
Madem görevi bırakacaksın, aday da olmayacaksın niye yolluyorsun adamı?
Bu sorunun cevabı mı?
"Bakın işte, onun sevgilisi vardı, hem de medyadan biriydi" diye kim fısıldadı bunu yayma kapasitesi olan kulaklara?
Belli olmuyor mu sanıyorsunuz?
Hem de aylardır varmış; öyle diyor arkadaşlar. Bu konularda o kadar duyarlıydınız da neden beklediniz o zaman?
Ayıp ayıp!
Tedesco genç bir adam. Bir gönül ilişkisi yaşamış genç bir kadınla. Peki bundan size ne? En fazla çağırırsınız, konuşursunuz baş başa, uyarıda bulunur, bunun yanlışlığını anlatırsınız.
Merak etmeyin, adam küstah ve kaba biri değil, "Bana akıl verene kadar kendi yaşantınıza bakın" demez.
Bir kulüp teknik direktörünü gönderince başında bulunanlar böyle dedikodu yapmaz.
Hele de burada hiç olmaz!
İsterseniz sizden önce başkanlık yapmış Ali Koç'a ve Aziz Yıldırım'a sorun.
Fenerbahçe'yi sağda solda böyle malzeme yapmak asla yakışmaz.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Gürel Yurttaş Arşivi

Murat Ülker'i Ali Koç nasıl ikna etti! Aydınlar seçilirse stadın yeri değişecek mi?

 29 Nisan 2026 Çarşamba 10:43

Kovun gitsin! Kurtardınız mı şimdi paçayı: Sadettin Saran Tedesco'yu bu yüzden mi gönderdi?

 28 Nisan 2026 Salı 10:23

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak

 24 Nisan 2026 Cuma 09:33

Galatasaray Fenerbahçe derbisi hayal oldu: İnce hesaplar elde patladı

 23 Nisan 2026 Perşembe 09:37

Beşiktaş Fenerbahçe'den nasıl kaçırıp albayın odasında imza attırdı?

 20 Nisan 2026 Pazartesi 16:00

Hacıosmanoğlu bunun hesabını nasıl verecek: Doğuya giden gemide batıya koşanların ülkesi

 15 Nisan 2026 Çarşamba 10:42

Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?

 13 Nisan 2026 Pazartesi 10:26

Hacıosmanoğlu istifa: Hakemlere bunu yaparsan hakemler de bunları yaparsa

 11 Nisan 2026 Cumartesi 10:07

Peşin peşin 1.8 milyar lira: Rahmi Koç'un mektubunda neler yazıyor?

 04 Nisan 2026 Cumartesi 10:42

Hacıosmanoğlu flamingolara karşı: Bir de Pegasus var

 02 Nisan 2026 Perşembe 11:47
SON YAZILAR
Gürel Yurttaş
GürelYurttaş
Tedesco'nun yasak aşkı kim? Yıldırım ve Aydınlar derken Koç meydanı boş mu bırakacak sandınız
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
"Adliyeler iktidarın arka bahçesi" mi oldu?
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
'Bana Erdoğan'ın adamı diyenlerin hepsi AK Parti'ye geçti'
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
AKP’ye neden oy versinler ki!
Uğur Ergan
UğurErgan
Sumud'un Akdeniz'deki yalnızlığı
Süper hücre fırtınasının yıkımı zam olarak dönecek! Antep fıstığında kötü haberi verdi
Süper hücre fırtınasının yıkımı zam olarak dönecek! Antep fıstığında kötü haberi verdi
Kedinin suratına yağ çözücü sıkan kadın serbest: Zincir marketten açıklama
Kedinin suratına yağ çözücü sıkan kadın serbest: Zincir marketten açıklama
Şişli'deki 'namus cinayetinde' dumura uğratan bilgiler! Gözaltındaki görümce uygunsuz fotoğrafları anlattı
Şişli'deki 'namus cinayetinde' dumura uğratan bilgiler! Gözaltındaki görümce uygunsuz fotoğrafları anlattı
Sır kayboluşta Azerbaycanlı kadının cansız bedeni bulundu! Vapura bindiği anlar ortaya çıktı
Sır kayboluşta Azerbaycanlı kadının cansız bedeni bulundu! Vapura bindiği anlar ortaya çıktı