Muhalefet defalarca önerge verdi! Okul saldırıları göz göre göre geldi

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde ve hemen bir gün sonra Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı saldırılar velileri de öğrencileri de dehşete düşürdü.

Şimdi herkesin aklında aynı sorular var: Bu kadar silah ve cephane ile okula nasıl giriyorlar? Dakikalarca devam eden saldırılar nasıl önlenemiyor?

Oysa muhalefet milletvekilleri aylardır, daha saldırılar olmadan okullar bile açılmadan, güvenlik ile endişeleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordular. Üstelik bir kez değil defalarca…

Mesela; CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, okullar açılırken 15 Ekim 2025 tarihli önergesinde Bakan Tekin’e tam da bu konuyu sordu. Coşar soru önergesinde, basına yansıyan haberlerden de görüldüğü kadarıyla okullarda ciddi bir hijyen ve güvenlik sorunu olduğunu hatırlatılarak şöyle dedi:

“Hijyen ve güvenlik başta olmak üzere acil hizmetler için bakanlığın okullara tahsis ettiği bütçe ne kadardır? Okullarda güvenlik ihtiyacı için görevlendirilmiş personel sayısı kaçtır? Güvenlik eksikliği dolayısıyla öğrencilerin yaşadığı endişeleri tespit eden bir araştırmanız var mıdır?”

Bakan Tekin adına Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gönderilen yanıtta, temizlik hizmetleri için toplamda 130 bin personelin görevlendirildiği ifade edildi. Ancak güvenlik önlemlerine dair somut bir açıklama yapılmadı.

Bakanlığın yanıtı şöyleydi:

“ Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine ilişkin Koruyucu Önleyici Hizmet ve

Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü gereği, her yıl Eylül ve Şubat aylarında kaymakam veya vali başkanlığında toplantıları yapılmaktadır

Toplantılar sonucu okul güvenliği kapsamında alınan kararlar doğrultusunda o yıl içerisinde alınacak tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar belirlenmektedir. Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarımızda görevlendirilecek ‘Okul Kolluk Görevlisi’ ve ‘Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi’ sayılarını belirlemek ve hangi okullarda görevlendirme yapılma gerektiğini tespit amacıyla ‘Okul Durum Değerlendire Ölçeği’ geliştirerek tüm okullarımız değerlendirilmiş ve öncelikli okullarımız belirlenmiştir.”

Ancak velilerin şikayetleri üzerine bu sefer de 5 Aralık 2025 günü, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, yazılı bir soru önergesi verdi. Önergede Bakan Tekin’e aynı sorular soruldu:

“Okullarda güvenlik amacıyla görevlendirilen personel sayısı kaçtır? Bu personelin okullara göre dağılımı nedir? Güvenlik ihtiyacı için yeni personel alınacak mı?”

Bakan Tekin, Milletvekili Coşar’a verdiği yanıtın aynısını tekrarladı.

Ancak muhalefet vekilleri, okullarda yaşanan her şiddet olay sonrasında somut tedbirlerin alınmadığını vurgulayarak, tekrar tekrar Bakan Tekin’e aynı soruları yönelttiler.

İstanbul Çekmeköy’de, öğretmen Fatma Nur Çelik’in bir öğrenci tarafından bıçaklı saldırıda öldürülmesinin ardından bu sefer CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, 4 Mart 2026 tarihli önergesi ile Bakan Tekin’e sordu:

“Okullarda görev yapan güvenlik personeli sayısı kaçtır? Kaç okulda güvenlik personeli bulunmamaktadır? Okullardaki şiddeti önlemeye yönelik Bakanlığın somut bir eylem planı var mıdır?”

13 Mart 2026 günü de CHP Adana Milletvekili Semra Dinçer de bir önerge vererek, Bakanlığın “Riskli okullarda 24 saat polis devriyesi görevlendirilecek” açıklamasına dair detaylar soruldu.

Önergede, “riskli okulların nasıl belirlendiği, kaç tane olduğu, kaç devriyenin göreve başladığı ve okullarda güvenliği sağlamak üzere görevlendirilen personel sayısı ile buna ayrılan bütçe” soruldu.

Yani okullarda şiddetin arttığı, daha da vahim olayların yaşanabileceği konusunda muhalefet tekrar tekrar iktidarı uyarmış. Buna karşın pek çoğu yanıtlanmayan önergelerin bir kısmına gönderilen cevaplarda da nasıl tedbirlerin alındığını öğrenmek mümkün görünmüyor.