Mühendislikte fark yaratan model: EIC Academy

ElectralC Genel Müdürü Ateş Berna ile eğitim alanına girmeleri üzerine konuştuk.

MERHABA ATEŞ BEY. SİZ NİŞ VE ÖNEMLİ BİR ALANDA YANİ ÇİP TEKNOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞAN BİR UZMANSINIZ. SİZİ VE FİRMANIZ ELECTRAIC'Yİ KISACA TANIYABİLİR MİYİZ?

Merhaba Şahin Bey, nazik davetiniz için teşekkür ederim. İzleyicilerimizi ve eğitim dünyasına gönül veren herkesi sevgiyle selamlıyorum.

Ben Ateş Berna, ElectraIC’nin Genel Müdürü olarak görev yapıyorum. ElectraIC, temelde yarıiletken teknolojileri, yani yaygın adıyla çip teknolojisi alanında uzmanlaşmış; ASIC, FPGA ve Gömülü Sistemler üzerine odaklanan bir mühendislik ve eğitim firmasıdır. İstanbul Teknopark, Ankara ve Belçika’daki merkezlerimizde, yüksek teknoloji gerektiren alanlarda kritik çözümler üretiyoruz.

Firmamızı ve faaliyetlerimizi kısaca şu başlıklarla özetleyebilirim:

Tasarım ve Doğrulama Hizmetleri: Havacılık (avionik), savunma, otomotiv, medikal elektronik, raylı sistemler ve telekomünikasyon gibi çok farklı sektörler için çiplerin ve elektronik sistemlerin tasarımını ve bu tasarımların hatasız çalışmasını sağlayan "İleri Doğrulama" süreçlerini yürütüyoruz.

Niş Uzmanlık Alanları: Özellikle havacılıkta DO-254, DO-178, raylı sistemlerde EN 50129, EN 50128 ve otomotivde ISO 26262 gibi Fonksiyonel Emniyet uluslararası standartlara uygun mühendislik ve danışmanlık hizmeti sunan sayılı firmalardan biriyiz.

Üretim ve Ürünler: Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz "Tasarım IP Çekirdekleri", elektronik kartlar ve gömülü yazılım içeren elektronik sistemler gibi yüksek katma değerli teknolojik ürünlere sahibiz.

Eğitim Misyonu: Şirketimiz aynı zamanda sektörümüzün küresel eğitim uzmanı Doulos 'un sertifikalı eğitim ortağıdır. Çok yakında büyük global bir firmanın Türkiye’deki tek eğitim temsilcisi olarak da tescil edileceğimiz bilgisini de buradan duyurmuş olayım. Mühendislere çip tasarımı gibi konularda 150’den fazla teknik eğitim sunarak Türkiye'deki teknolojik yetkinliğin artmasına katkı sağlıyoruz.

EIC Academy: Genç yeteneklere olan yatırımımız kapsamında, yeni mezun mühendisleri 8 haftalık yoğun bir programla sektöre kazandırdığımız bir akademi programı yürütüyoruz.

Kısacası ElectraIC, hem yüksek teknoloji üreten hem de bu teknolojiyi geliştirecek nitelikli insan kaynağını yetiştiren bir yapıya sahiptir.

BİR MÜHENDİSLİK FİRMASI EĞİTİM ALANINA NEDEN GİRER? FİRMANIZIN BU ALANDA BU KADAR GENİŞ BİR EĞİTİM PORTFÖYÜNE SAHİP OLMASININ SEBEBİ NEDİR?

Çok önemli bir soru. Bir mühendislik firmasının eğitim alanına girmesinin en büyük sebebi, aslında sektörün en büyük ihtiyacı olan "nitelikli insan kaynağı" açığını kapatmaktır. 70’li yıllarda petrol ne kadar önemli ise, günümüzde de çip tasarımı o kadar önemli bir alan.

Bu durumu ve portföyümüzün genişliğini şu üç temel gerekçeyle açıklayabilirim:

Karmaşıklık ve Artan AR-GE Maliyetleri : Gömülü sistem yazılım ve donanım pazarı her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Bu karmaşıklık, beraberinde ciddi AR-GE maliyetlerini de getiriyor. Mühendislerin bu zorluklarla başa çıkabilmesi için sadece teorik bilgiye değil, onları doğrudan "projeye hazır" hale getirecek pratik ve uzmanlık düzeyinde yetkinliğe ihtiyaçları var. Küresel İş Birliği : Portföyümüzün bu kadar geniş olmasının ana nedenlerinden biri, küresel eğitim uzmanı Doulos'un Sertifikalı Eğitim Partneri olmamızdır. Bu sayede; SoC, FPGA tasarımı, doğrulama metodolojileri, ARM, Linux/Yocto, Python, Rust ve hatta Derin Öğrenme gibi 150'den fazla farklı teknik eğitimi dünya standartlarında sunabiliyoruz. Niş Alanlarda Uzmanlaşma Zorunluluğu : ElectraIC olarak biz sadece genel mühendislik eğitimleri vermiyoruz; havacılıkta DO-254, otomotivde ISO 26262 (Fonksiyonel Emniyet) ve siber güvenlik gibi Türkiye'nin yüksek teknoloji hedefleri için kritik olan niş alanlarda eğitimler sağlıyoruz. Kendi mühendislerimizin sahada edindiği bu "know-how"ı, yine sektördeki diğer profesyonellerle paylaşıyoruz.

Ayrıca kendi bünyemizde yürüttüğümüz EIC Academy programıyla, yeni mezun mühendisleri 8 haftalık yoğun bir eğitim ve mentorluk sürecinden geçirerek sektöre kazandırıyoruz. Özetle; biz eğitimi sadece bir hizmet olarak değil, Türkiye'deki teknolojik ekosistemi güçlendirmenin bir parçası olarak görüyoruz.

EIC ACADEMY PROGRAMI ÇOK İLGİNÇ. BU PROGRAMDAN BİZE BİRAZ DAHA DETAYLI BAHSEDER MİSİNİZ?

Memnuniyetle. EIC Academy, bizim göz bebeğimiz diyebileceğim ve mühendislik eğitimine yaklaşımımızı en iyi özetleyen Mühendis Yetiştirme Programımızdır.

Temelde bu program, ElectraIC bünyesine yeni katılan çalışma arkadaşlarımız için uyguladığımız 8 haftalık, oldukça yoğun ve kapsamlı bir oryantasyon ve uzmanlaşma sürecidir. Programın detaylarını ve neden bu kadar ilgi çekici olduğunu şu başlıklarla anlatabilirim:

Yoğun ve Nitelikli İçerik: Genellikle 6 ile 10 kişilik gruplar halinde kabul ettiğimiz genç mühendisler, program süresince uzman Doulos Sertifikalı Eğitmenlerden ders alırlar. Program; Dijital Tasarım Teknikleri, VHDL, Kapsamlı SystemVerilog ve UVM (Universal Verification Methodology) gibi dünyada standart kabul edilen 4 tam Doulos kursunu kapsar.

Mentorluk Eşliğinde Pratik: Eğitimler sadece sınıfta kalmaz; mühendislerimiz uzman mühendislerimizin mentorluğunda gerçek proje uygulamaları üzerinde çalışarak teorik bilgilerini pratiğe dökerler.

Profesyonel Araç Kullanımı: Siemens EDA iş birliğiyle; QuestaSim Prime ve QVIP gibi profesyonel RTL simülasyon araçlarını ve Doğrulama IP’lerini (VIP) kullanarak, sektörün en ileri teknolojileriyle çalışma deneyimi kazanırlar.

Sıkı Değerlendirme Süreci: Eğitim boyunca öğrendiklerini sunan adaylar, alanında uzman en az üç kişiden oluşan bir jüri tarafından titizlikle değerlendirilir ve detaylı geri bildirimler alırlar. Programı başarıyla tamamlamak için bu değerlendirmelerden geçer not almaları zorunludur.

Programın takvimi de oldukça sistematiktir; ilk 4 haftalık dönemde Dijital Tasarım ve VHDL konularına odaklanılırken, sonraki 4 haftalık dönemde SystemVerilog ve UVM tabanlı ileri seviye doğrulama ve dokümantasyon çalışmaları yürütülür.

Özetle, EIC Academy ile biz yeni mezun bir mühendisin iş hayatına adaptasyon süresini kısaltıyoruz ve onu uluslararası projelerde görev alabilecek teknik yetkinlik seviyesine 8 hafta gibi kısa bir sürede taşıyoruz.

NEDEN EIC ACADEMY GİBİ GÖRDÜĞÜM KADARI İLE OLDUKÇA EFOR VE MALİYETLİ BİR İŞE ALIM PROGRAMINA İHTİYAÇ DUYDUNUZ? YENİ MÜHENDİSLERİ BÖYLE KÜLFETLİ BİR PROGRAMA SOKMADAN İŞE ALMAK DAHA KOLAY OLMAZ MIYDI?

Haklısınız Şahin Bey, dışarıdan bakıldığında EIC Academy gibi 8 hafta süren, içinde dünyaca ünlü Doulos eğitimlerinin ve mentorluk süreçlerinin olduğu bir program hem maliyetli hem de oldukça zaman alıcı görünüyor. Ancak bu yatırımı yapmamızın çok stratejik nedenleri var:

Sektörel İhtiyaç ve Karmaşıklık: Gömülü sistem yazılım ve donanım pazarı her geçen gün daha karmaşık hale geliyor ve bu durum AR-GE maliyetlerini artırıyor. Üniversite eğitimi ile sektörün beklediği "ileri seviye tasarım ve doğrulama" yetkinliği arasında bir boşluk bulunuyor. Biz bu programla, o boşluğu en hızlı ve en kaliteli şekilde kapatıyoruz.

"Projeye Hazır" Mühendis Yetiştirmek: Amacımız, yeni mezun bir arkadaşımızın aylar sürecek adaptasyon sürecini 8 haftaya indirmek. Doulos kursları ve Siemens EDA gibi profesyonel araçlarla (QuestaSim Prime, QVIPs) donatılan mühendislerimiz, program sonunda doğrudan uluslararası projelerde görev alabilecek teknik olgunluğa erişiyor.

Uluslararası Standartlarda Eşitlik: Ekibimize katılan her mühendisin, dünyanın neresinde olursa olsun aynı yüksek standartlarda (VHDL, SystemVerilog, UVM) iş üretmesini sağlıyoruz. Bu, hata payını düşürürken operasyonel verimliliğimizi artırıyor.

Doğru Yeteneği Keşfetmek: EIC Academy aynı zamanda bizim için bir deneme süresi programıdır . Adaylar eğitim sonunda uzman jüriler tarafından titizlikle değerlendirilir. Bu sayede hem teknik olarak en iyileri hem de kurum kültürümüze en uygun çalışma arkadaşlarımızı kadromuza dahil etmiş oluyoruz.

Özetle, başlangıçta maliyetli görünen bu yatırım; uzun vadede hata payının azalması, proje sürelerinin kısalması ve nitelikli insan kaynağının korunması olarak bize kat kat geri dönüyor. Biz buna "insana yapılan en yüksek katma değerli yatırım" olarak bakıyoruz.

YÜKSEK TEKNOLOJİ GELİŞTİREN BİR FİRMA OLARAK EĞİTİM KONUSUNA BU KADAR ÖNEM VERMENİZ GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN. BEN BU TUTUMUNUZUN MEYVELERİNİ TOPLAYIP TOPLAYAMADIĞINIZI MERAK EDİYORUM.

Kesinlikle bu yatırımın meyvelerini hem yerel hem de küresel ölçekte fazlasıyla topluyoruz.

İlk ve en önemli meyvesi, nitelikli ve projeye hazır insan kaynağı. EIC Academy gibi yoğun eğitim programlarımız sayesinde, yeni mezun mühendislerimizi normalde yıllar sürecek bir tecrübe seviyesine sadece 8 hafta içinde taşıyabiliyoruz. Bu mühendisler, gömülü sistemlerin artan karmaşıklığıyla başa çıkabilecek donanıma sahip oldukları için AR-GE maliyetlerimizi optimize etmemizi ve projelerimizde yüksek verimlilikle çalışmamızı sağlıyorlar.

İkinci olarak, bu eğitim odaklı yaklaşımımız bizi yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma taşıdı. Eğitimli kadromuzun teknik derinliği sayesinde, dünyada sayılı firmanın geliştirebildiği 5G NR ORAN uyumlu PRACH IP Suite, MIL-STD-1553B ve ARINC664 gibi kritik havacılık ve haberleşme IP çekirdeklerini başarıyla üretiyoruz. Bu ürünler, sadece birer mühendislik çıktısı değil, ekibimizin sahip olduğu dünya standartlarındaki "know-how"ın bir sonucudur.

Üçüncü meyve ise küresel itibar ve rekabet gücüdür. Uluslararası eğitim devi Doulos'un sertifikalı partneri olmamız ve ISO 9001 ile ISO 27001 kalite standartlarına sahip olmamız, küresel pazarda bize büyük bir güvenilirlik kazandırıyor. Bu sayede Embedded World 2026, MWC Barcelona ve DSA 2026 gibi dünyanın en prestijli teknoloji ve savunma fuarlarında sadece bir katılımcı değil, yenilikçi çözümler sunan stratejik bir oyuncu olarak yer alıyoruz.

Sonuç olarak; eğitime yaptığımız yatırım, bize sadece teknik başarı olarak değil, Türkiye'nin yarı iletken ve gömülü sistemler alanında dünya çapında rekabet edebilen öncü bir markası olma gururuyla geri dönüyor.

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...