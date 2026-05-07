İran’dan Hürmüz’deki gemiler hakkında açıklama: Yeni uygulama resmen başladı

İran’dan Hürmüz’deki gemiler hakkında açıklama: Yeni uygulama resmen başladı
Yayınlanma:
İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere erzak, yakıt ve sağlık hizmeti sunmaya hazır olduğunu duyurdu. Açıklama, ABD'nin bölgedeki "Özgürlük Projesi"ne karşılık olarak değerlendiriliyor.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, bölgedeki ticari gemi kaptanlarına yönelik bir mesaj yayımladı. Duyuruda, İran limanlarının genel denizcilik hizmetleri, teknik destek, erzak, sağlık ve tıbbi hizmetler sunma konusunda hazır olduğu belirtildi.

Trump'ın 'Özgürlük Operasyonu' bir gün sürdü! Hürmüz'de 10 sivil öldüTrump'ın 'Özgürlük Operasyonu' bir gün sürdü! Hürmüz'de 10 sivil öldü

HİZMETLER ÜÇ GÜN BOYUNCA DUYURULACAK

Açıklamada, bölge sularında seyreden tüm gemilerin, özellikle İran karasularında ve demirleme alanlarında bulunanların, ihtiyaç duymaları halinde erzak, yakıt temini, sağlık ve tıbbi hizmetler ile gerekli onarım için izinli malzemeler gibi hizmetlerden yararlanabilecekleri ifade edildi. Mesajın, bölgedeki deniz haberleşme ağları ve VHF sistemleri üzerinden günde üç kez olmak üzere üç gün boyunca yayımlanacağı kaydedildi.

Son Dakika | Trump: Hürmüz'deki 'Özgürlük Operasyonu' durdurulduSon Dakika | Trump: Hürmüz'deki 'Özgürlük Operasyonu' durduruldu

"ÖZGÜRLÜK PROJESİ"NE KARŞILIK

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs'taki konuşmasında, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait ticari gemilere eskort sağlamak amacıyla "Özgürlük Projesi"ni başlatacaklarını duyurmuştu. Trump, gemilerde gıda ve temel ihtiyaç sıkıntısı yaşandığını ifade ederek operasyonun "insani amaçlar" taşıdığını savunmuştu. İran'ın bu son hamlesi, ABD'nin bölgedeki inisiyatifine karşı bir adım olarak yorumlanıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Dünya
Trump yönetiminde Epstein skandalı sürüyor: Bakanın istifası istendi
Trump yönetiminde Epstein skandalı sürüyor: Bakanın istifası istendi
Trump'tan 'İran ile anlaşma' açıklaması: Her şeyin tamamlanabilmesi için 1 hafta
Trump'tan 'İran ile anlaşma' açıklaması: Her şeyin tamamlanabilmesi için 1 hafta