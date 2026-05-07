İran’dan Hürmüz’deki gemiler hakkında açıklama: Yeni uygulama resmen başladı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, bölgedeki ticari gemi kaptanlarına yönelik bir mesaj yayımladı. Duyuruda, İran limanlarının genel denizcilik hizmetleri, teknik destek, erzak, sağlık ve tıbbi hizmetler sunma konusunda hazır olduğu belirtildi.

HİZMETLER ÜÇ GÜN BOYUNCA DUYURULACAK

Açıklamada, bölge sularında seyreden tüm gemilerin, özellikle İran karasularında ve demirleme alanlarında bulunanların, ihtiyaç duymaları halinde erzak, yakıt temini, sağlık ve tıbbi hizmetler ile gerekli onarım için izinli malzemeler gibi hizmetlerden yararlanabilecekleri ifade edildi. Mesajın, bölgedeki deniz haberleşme ağları ve VHF sistemleri üzerinden günde üç kez olmak üzere üç gün boyunca yayımlanacağı kaydedildi.

"ÖZGÜRLÜK PROJESİ"NE KARŞILIK

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs'taki konuşmasında, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait ticari gemilere eskort sağlamak amacıyla "Özgürlük Projesi"ni başlatacaklarını duyurmuştu. Trump, gemilerde gıda ve temel ihtiyaç sıkıntısı yaşandığını ifade ederek operasyonun "insani amaçlar" taşıdığını savunmuştu. İran'ın bu son hamlesi, ABD'nin bölgedeki inisiyatifine karşı bir adım olarak yorumlanıyor.