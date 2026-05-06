Son Dakika | Trump: Hürmüz'deki 'Özgürlük Operasyonu' durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü başlatılan “Özgürlük Projesi” kapsamındaki askeri operasyonun askıya alındığını duyurdu.

ABD Başkanı ablukanın "tam gücüyle" süreceğini de belirtti.

TRUMP: “ABLUKA DEVAM EDİYOR, PROJE DURDURULDU”

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine... ve ayrıca İran temsilcileriyle Nihai ve Kapsamlı Bir Anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiği gerçeği nedeniyle, ablukanın tam gücüyle ve etkisiyle devam edeceği, ancak Özgürlük Projesi’nin anlaşmanın sonuçlandırılıp imzalanıp imzalanmayacağını görmek için kısa bir süreliğine askıya alınması konusunda karşılıklı anlaşmaya vardık.”

Operasyonun başlamasının ardından ABD ile İran arasında ateş açılması ve İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik düzenlediği iddia edilen ilk füze saldırıları tansiyonu yükseltmişti.

Uzmanlar projenin ilk açıklandığı dönemde, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan gemileri güvenli geçirecek kapasitesi olmadığı gerekçesiyle plana şüpheli yaklaşmıştı.

NE OLMUŞTU

Pazartesi günü Hürmüz Boğazı’nda gemilere “rehberlik etmek” amacıyla başlatılan askeri operasyon, ABD ile İran arasında çatışmaya neden olmuş ve İran’ın ateşkesin ilan edilmesinden bu yana ilk kez BAE’yi füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alması iddiasıyla sonuçlanmıştı.

Trump’ın açıklamasına göre, abluka devam ederken Özgürlük Projesi geçici olarak durduruldu. Bu karar, Pakistan gibi ülkelerin talebi ve İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yolunda kaydedilen ilerlemenin bir sonucu olarak alındı.