Son Dakika | Jeffrey Epstein'ın intihar notu ortaya çıktı

ABD'de bir federal yargıç, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve 2019'da hapishanede ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein'a ait olduğu iddia edilen intihar notunun kamuoyuna açıklanmasına onay verdi. Not, yıllardır Epstein'ın hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione'ye karşı yürütülen ceza davasının bir parçası olarak gizli tutuluyordu.

'AYLARCA SORUŞTURDULAR BİR ŞEY BULAMADILAR'

Not, Epstein'ın Manhattan'daki bir gözlem hücresinde yaşamına son vermesinden birkaç hafta önce, daha önceki başarısız bir intihar girişiminin ardından kaleme alındı. Notun başlangıcında Epstein, şu ifadelere yer verdi:

“Beni aylarca soruşturdular. Ve hiçbir şey bulamadılar! Sonra 15 yıl önceki suçlamalar ortaya çıktı.”

‘EĞLENCELİ DEĞİL BUNA DEĞMEZ’

Ardından, tüm bu soruşturmaya rağmen yıllar öncesine dayanan olaylarla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Notun devamında şunları yazdı:

“Ne zaman veda edebileceğine karar verebilmek keyifli. Ne yapmamı istiyorsunuz? Oturup ağlayayım mı!!”

Mektup, altı çizilen "eğlenceli değil" ifadesiyle devam ediyor ve ardından "buna değmez!!" sözleriyle son buluyor.

NE OLMUŞTU?

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019’da tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu. Resmi açıklamalarda intihar ettiği belirtilmişti. Epstein'ın ölümü, soruşturma sürecinde birçok komplo teorisinin ortaya atılmasına neden olmuştu.