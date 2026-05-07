Son Dakika | Jeffrey Epstein'ın intihar notu ortaya çıktı

Son Dakika | Jeffrey Epstein'ın intihar notu ortaya çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... ABD'li bir federal yargıç, Jeffrey Epstein tarafından kaleme alındığı iddia edilen ve yıllardır hücre arkadaşının ceza davası kapsamında gizli tutulan intihar notunu yayımladı. Notta Epstein'ın suçlamaları reddettiği ve hakkında bir kanıt bulunamadığını iddia ettiğine dair ifadeler yer alıyor. Ayrıca notta bağlamsız bir şekilde "Eğlenceli değil, buna değmez" yazdığı da görülüyor.

ABD'de bir federal yargıç, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve 2019'da hapishanede ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein'a ait olduğu iddia edilen intihar notunun kamuoyuna açıklanmasına onay verdi. Not, yıllardır Epstein'ın hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione'ye karşı yürütülen ceza davasının bir parçası olarak gizli tutuluyordu.

Judge orders release of possible suicide note written by Jeffrey Epstein

'AYLARCA SORUŞTURDULAR BİR ŞEY BULAMADILAR'

Not, Epstein'ın Manhattan'daki bir gözlem hücresinde yaşamına son vermesinden birkaç hafta önce, daha önceki başarısız bir intihar girişiminin ardından kaleme alındı. Notun başlangıcında Epstein, şu ifadelere yer verdi:

“Beni aylarca soruşturdular. Ve hiçbir şey bulamadılar! Sonra 15 yıl önceki suçlamalar ortaya çıktı.”

Epstein'in hücresinden çıkan not ortalığı karıştırdı! Oda arkadaşı her şeyi anlattıEpstein'in hücresinden çıkan not ortalığı karıştırdı! Oda arkadaşı her şeyi anlattı

‘EĞLENCELİ DEĞİL BUNA DEĞMEZ’

Ardından, tüm bu soruşturmaya rağmen yıllar öncesine dayanan olaylarla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Notun devamında şunları yazdı:

“Ne zaman veda edebileceğine karar verebilmek keyifli. Ne yapmamı istiyorsunuz? Oturup ağlayayım mı!!”

Mektup, altı çizilen "eğlenceli değil" ifadesiyle devam ediyor ve ardından "buna değmez!!" sözleriyle son buluyor.

Trump yönetiminde Epstein skandalı sürüyor: Bakanın istifası istendiTrump yönetiminde Epstein skandalı sürüyor: Bakanın istifası istendi

NE OLMUŞTU?

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019’da tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu. Resmi açıklamalarda intihar ettiği belirtilmişti. Epstein'ın ölümü, soruşturma sürecinde birçok komplo teorisinin ortaya atılmasına neden olmuştu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Dünya
İran’dan Hürmüz’deki gemiler hakkında açıklama: Yeni uygulama resmen başladı
İran’dan Hürmüz’deki gemiler hakkında açıklama: Yeni uygulama resmen başladı
Trump yönetiminde Epstein skandalı sürüyor: Bakanın istifası istendi
Trump yönetiminde Epstein skandalı sürüyor: Bakanın istifası istendi