Bugünün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek yarınlardan çalarız

Öğretmen/eğitim programları uzmanı Dr. Zeynep Aydın ile yenilikçi eğitim yaklaşımları üzerine konuştuk. Bilgiye ulaşmanın saniyeler sürdüğü teknolojiyle insanın iş birliğinin yeni bir pedagoji yarattığı bu çağda, eğitimde yenilikçi yaklaşımların neyi değiştirdiğini, neyi mümkün kıldığını ve geleceği nasıl şekillendirdiğini konuşacağız.

Öğretmen/eğitim programları uzmanı Dr. Zeynep Aydın

"YENİLİKÇİ EĞİTİM YAKLAŞIMLARI" DERKEN TAM OLARAK NE ANLIYORUZ VE BU YAKLAŞIMLAR NEDEN BU KADAR ÖNEM KAZANDI?" GELENEKSEL YÖNTEMLER ARTIK İŞE YARAMIYOR MU?

Yenilikçi eğitim yaklaşımları, öğrencinin pasif alıcı olmaktan çıkıp öğrenme sürecinin aktif bir tasarımcısına dönüştüğü her türlü pedagojik yöntemi kapsıyor. Proje tabanlı öğrenme, oyunlaştırma, tersine çevrilmiş sınıf modeli, tasarım odaklı düşünme bunların en bilinen örnekleri. Yenilikçi yaklaşımlar; öğrenciyi aktif hale getirir, öğrenmeyi kişiselleştirir ve kalıcı öğrenmeyi destekler. Araştırmalar öğrenci merkezli ve yenilikçi yaklaşımların öğrencilerin öğrenme çıktılarını anlamlı biçimde iyileştirdiğini, daha fazla motivasyon sağladığını, akademik başarıyı yükselttiğini, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesine olumlu katkı sağladığını ortaya koyuyor.

Bu yaklaşımların önem kazanmasının temel nedeni ise iş dünyasının ve toplumun talep ettiği becerilerin dramatik biçimde değişmesi. Geleneksel yöntemler, sanayi devriminin ihtiyaç duyduğu "standart insan" modelini yetiştirmek için tasarlanmıştı. Ancak bugün belirsiz, karmaşık, değişken bir dünyadayız. Artık işverenler salt bilgiye değil; eleştirel düşünme, iş birliği, adaptasyon ve yaratıcılık gibi becerilere ihtiyaç duyuyor. Statik bir müfredat yerine, öğrencinin hızına ve ilgisine göre esneyen bir yapı kurmak zorundayız çünkü bugünün dünyasında "öğrenmeyi öğrenmek", bilginin kendisinden daha değerli. Geleneksel ezber odaklı sistem bu becerileri yeterince geliştiremediği için yenilikçi yaklaşımlar bir tercih olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline geliyor. Kısacası, değişen dünyaya hazır bireyler yetiştirmek istiyorsak, eğitimin de bu değişime ayak uydurması şart.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARDAN BAHSETTİNİZ SİZDE BU YAKLAŞIMLARDAN OYUNLAŞTIRMA ÜZERİNE ÇALIŞIYORSUNUZ. OYUNLAŞTIRMA SON YILLARDA SIKÇA DUYDUĞUMUZ BİR KAVRAM. OYUNLAŞTIRMA DENİNCE GENELDE AKLA "DERSİ OYUN OYNAYARAK GEÇİRMEK" GELİYOR. EĞİTİMDE OYUNLAŞTIRMA TAM OLARAK NEDİR?

Evet, maalesef ilk akla gelen bu. Öğretmenlerle buluştuğumuz eğitimlerde biz zaten oyun oynatıyoruz hocam oyunlaştırma yapıyoruz diyorlar. Ben de 20 yıl önce mesleğe başladığımda öyleydim bu arada, oyunlar tasarlayıp oynatırdım. Ne zaman oyunlaştırma çalışmaya başladım aydınlanma yaşadım. Anladım ki sadece oyun oynatıyormuşum. İki gruptan biri oyunu kazanınca ödülleri verip alkışlatıp oyunu bitiriyordum. Geride kalan olup olmadığına herkesin oyunu oynayıp oynamadığına bakmıyormuşum. Oyunlaştırma tam da burada farkını ortaya koyuyor aslında. Nedir peki oyunlaştırma?

Oyunlaştırma (gamification), oyun tasarım unsurlarının ve mekaniklerinin oyun dışı bağlamlarda (iş dünyası, eğitim, pazarlama vb.) kullanılmasıdır. Eğitimde oyunlaştırma ise öğrencilerin motivasyonunu, katılımını ve öğrenmenin kalıcılığını artırmak amacıyla oyun tasarımı unsurlarının (puanlar, rozetler, liderlik tabloları) eğitim süreçlerine entegre edilmesi yaklaşımıdır. Geleneksel öğrenmeyi daha keyifli, rekabetçi ve etkileşimli hale getirerek bilgilerin kalıcılığını artırmayı ve öğrenciyi merkeze alan bir deneyim sunmayı hedefler.

Eğitimde oyunlaştırma sınıfa bir oyunu getirip sadece oynatmak değil; oyunun içindeki mekanizmaları öğretim ortamına taşımak demek. Puan sistemi, rozet kazanma, seviye atlama, liderlik tabloları, görev zincirleri… Bunların hepsi oyunlaştırma araçları. Peki, neden işe yarıyor? Çünkü insan beyni bu tür anlık geri bildirim döngülerine biyolojik olarak yanıt veriyor; başarı hissi dopamin salgılatıyor ve öğrenmeyi tekrar etmeyi tetikliyor. Ancak şunu da vurgulamak gerekiyor: Oyunlaştırma bir dekor değil, bir tasarım meselesi. Sadece bir uygulamaya puan eklemek yeterli değil; sistemi anlamlı hedeflerle, gerçek bir hikâyeyle ve öğrencinin seçimlerini destekleyen tercihlerle tasarlamak gerekiyor. Doğru kurgulandığında, sadece dersi seven değil öğrenmeyi seven öğrenciler yetiştirebiliyorsunuz.

Bunu yapmanın en kolay yollarından biri de dersin kendisini oyun dinamikleriyle yeniden tasarlayarak oyunlaştırılmış ders planları yapmak. Çünkü oyun, insanın en doğal öğrenme biçimlerinden biridir. Oyunlaştırma ise bu doğallığı eğitim ortamına taşır. Puanlar, rozetler, görevler gibi unsurlar öğrencinin motivasyonunu artırır. Ama asıl önemli olan, öğrencinin öğrenme sürecine duygusal olarak bağlanmasıdır. Bunu da bağlılık döngülerini kullanarak yapıyoruz. Bu bağ kurulduğunda öğrenme çok daha etkili hale geliyor.

Nitekim araştırmalar bunu sayılarla da doğruluyor oyunlaştırma kullanılan ortamlarda; motivasyon ve katılım %81’e kadar artarken başarı oranı da %14 artıyor.

OYUNLAŞTIRILMIŞ DERS PLANINDAN BAHSETTİNİZ, OYUNLAŞTIRILMIŞ BİR DERS PLANI HAZIRLARKEN BİR ÖĞRETMENİN EN ÇOK DİKKAT ETMESİ GEREKEN KRİTİK NOKTALAR NELERDİR?

En kritik nokta "Eğitsel Hedefler" ile "Eğlence" arasındaki dengedir. Eğer sadece eğlenceye odaklanırsanız, öğrenme gerçekleşmez; sırf eğlenceli diye hedefle alakasız oyunlar olmamalı. Sadece kazanıma odaklanırsanız bu seferde oyunlaştırma olmaz.

İlk olarak hedeflerinizi net belirlemeniz lazım. Neden oyunlaştırma yapmak istiyorsunuz? Her oyun unsuru (puan, rozet, görev) doğrudan kazanımla ilişkili olmalı. Görevler açık, anlaşılır ve puanlama sistemi şeffaf olmalı. Daha sonra öğrencilerinizin oyuncu tipini bilmeniz gerekiyor. Her öğrenci aynı motivasyonla hareket etmez. Rekabet sevenler, işbirliği sevenler, hızlı ilerleyenler gibi her öğrencinin motivasyon unsurlarını bilmek lazım. Tasarımda farklı oyuncu tiplerine hitap eden alternatif görevler olmalı.

Üçüncüsü iyi tasarlanmış bir oyunlaştırılmış ders planı; öğrencinin içsel motivasyonuna hitap eden seviyesine uygun bir hikayeleştirme içermeli. Yani öğrenci, o puanı sadece puan olduğu için değil, bir hedefe ulaşmak için topladığını hissetmelidir. Ulvi amaç diyoruz biz buna. İlerleme ve geri bildirim adımı iyi tasarlanmalı. Yapılan araştırmalar öğrenmeye etki eden faktörlerin içerisinde etki değeri en yüksek olanın geri bildirim olduğunu gösteriyor. Tasarım anlık geri bildirim mekanizmaları sunmalı ve öğrenciye kendi öğrenme yolculuğunda "seçim yapma hakkı" tanımalıdır. Oyunlar bizi kendine bu şekilde bağlıyor. Başarsak da başaramasak da geri bildirim veriyor; “Harikaydın! Bir sonraki seviyeye geçtin” veya “Tekrar denemelisin!” diyor.

Kademeli zorlukların, farklı seviyelerde görev seçeneklerinin olduğu bir tasarım yapılmalı. Öğrenci kendi yetenekleri ile uyumlu görevler aldığında akışta kalır. Hem bireysel hem de takım görevleri verilerek rekabet ve işbirliği dengesi kurulmalı. Ödül sistemini doğru kullanmak da önemli. Sadece puan rozet vererek oyunlaştırılmış bir tasarım yapmış olmayız. Anlamlı ödüller vererek yetkinlik ve ilerleme hissini tetiklemeliyiz. Oyuncuların dışsal motivasyon unsurlarını kullanarak içsel motivasyonlarını tetiklemeliyiz. Bunu yaparsak zaten görevleri yaparken bir süre sonra öğrenciler ödül ne diye sormak yerine bir sonraki görev ne diye soruyor.

Ve son olarak ölçme değerlendirme aracı olarak görevler performans göstergesi olmalı. Sadece sonuç değil, süreç değerlendirmesi yapılmalı. İyi bir oyunlaştırılmış ders tasarımı günün sonunda her öğrencinin kendi hızında ilerleme sağladığı önden gidenin geride kalana yardım ettiği ve katılımın yüksek olduğu bir öğrenme ortamı sunar. Eğitimde mucize yok ama güçlü yöntemler var; oyunlaştırma da istikrarlı şekilde daha etkili çıkan yaklaşımlardan biri. Önemli olan pedagojik ilkelerle yöntemi doğru bir şekilde birleştirebilmek.

OYUNLAŞTIRMA HER DERSTE UYGULANABİLİR Mİ? SINIFA ENTEGRE ETMEK ZOR MU? ÖĞRETMENLER NEDEN OYUNLAŞTIRMA KULLANMALI?

Evet, her derste uygulanabilir çünkü oyunlaştırma bir içerik değil, bir tasarım yaklaşımıdır. Her derste uygulanabilir ama her derste aynı şekilde uygulanmamalıdır. Asıl soru şu: “Bu kazanımı oyunlaştırma ile nasıl daha anlamlı bir deneyime dönüştürürüm?”

Yani her içerik için aynı şekilde tasarım yapmayız. Matematikte problem çözme sürecine görevler ekleyebilirsiniz, Türkçede hikâye yazımını bir maceraya dönüştürebilirsiniz. Önemli olan dersin kazanımlarını, öğrenciyi içine çekecek bir deneyime dönüştürmektir. Burada tasarımın nasıl uygulandığı da çok önemli.

Oyunlaştırılmış ders tasarımı yapmak kolay diyemem ama her geçen gün yapay zekâ araçlarının da yardımıyla daha kolay hale geliyor. Bu dönüşüm bir anda olmak zorunda değil. Küçük adımlarla başlanabilir. Örneğin bir dersi tamamen değiştirmek yerine, küçük bir etkinliği oyunlaştırmak iyi bir başlangıçtır. Ayrıca öğretmenlerin sürekli öğrenmeye açık olması, yeni araçları denemesi ve hata yapmaktan çekinmemesi çok önemli. Çünkü yaptığınız tasarımlar ilk seferde başarıya ulaşmayabilir. Uygulama sonrası gerekli revizeleri yaparak daha etkili hale getirmek lazım. Burada çocuklardan da yardım isteyebiliriz onlar bizden daha yaratıcı olabiliyorlar çoğu zaman.

Neden oyunlaştırma kullanmalı kısmına gelirsek oyunlaştırma öğrencilerin özerklik, yetkinlik ve aidiyet ihtiyacını besler. Öğrenci pasif dinleyici konumundan karar veren, deneyen, hata yapan ve zorlukları aşmaya çalışan bir oyuncu konumuna geçer. Bu da öğrenmeyi daha etkili ve kalıcı hale getirir. Öğrenci hata yapmaktan korkmaz. 7 kere düşse 8 kere kalkar. En önemli nedenlerden biri ise farklılaştırılmış öğrenmeyi kolaylaştırır. Aynı sınıfta farklı öğrenme hızları yönetilebilir. Bu konuda öğrenci görüşleri üzerine yapılan araştırmalar; öğrencilerin büyük çoğunluğunun öğrenmenin bu şekilde daha eğlenceli olduğunu, öğrenmeye daha istekli olduklarını ve kendilerini sürecin içinde aktif hissettiklerini ifade ediyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu bir araştırma çok çarpıcı biçimde ortaya koymuş. Sadece dinleyerek öğrenilen bilgilerin %5'i akılda kalırken; yaparak, yaşayarak ve başkasına anlatarak öğrenilen bilgilerin %90'ı kalıcı oluyor.

TÜM BU YENİLİKLERLE BİRLİKTE ÖĞRETMENİN ROLÜ NASIL DEĞİŞİYOR? ÖĞRETMENLERİMİZ NE YAPMALI? “YAPAY ZEKÂ, EĞİTİMDE ÖĞRETMENİN YERİNİ Mİ ALACAK?” CÜMLESİNİ DUYUYORUZ SIK SIK SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Yaşanan gelişmeler öğretmenin rolünü ortadan kaldırmaktan çok, yeniden tanımlıyor. Öğretmenin rolü artık "bilginin ana kaynağı" olmaktan çıkıp, “öğrenme mimarlığına" ve "mentörlüğe" evriliyor. Eskiden öğretmen bilgiyi paketleyip sunan kişiydi, şimdi ise öğrenme deneyimini tasarlayan bir mimar oldu. Öğrencinin merakını uyandıran, onu doğru sorularla düşündüren ve dijital araçları sınıfın bir parçası haline getiren bir kolaylaştırıcıya dönüştü. Bugünün öğretmeni, her şeyi bilen değil, öğrencisiyle birlikte keşfetmeye açık olan kişidir.

Yapay zekânın öğretmenin yerini alıp almayacağı sorusuna gelince; eğitim sadece bir bilgi transferi değil, bir karakter inşa etme ve ilham verme sürecidir. Bir algoritma öğrencinin akademik açığını verilerle saptayabilir ancak onun gözündeki bir parıltıyı veya hüzne dayalı bir motivasyon kaybını fark edip ona kalpten dokunacak olan yine öğretmendir. Eğitimde "insan insana" kurulan o eşsiz bağın, empati yeteneğinin ve rehberlik ruhunun bir kodu yoktur. Dolayısıyla yapay zekâ öğretmeni ikame etmeyecek, aksine öğretmeni sıradan işlerden özgürleştirerek onun "insani ve pedagojik" vasıflarını her zamankinden daha kritik ve değerli hale getirecektir.

Öğretmenlerin yapması gereken şey, yapay zekâyı bir rakip olarak görmek yerine bir “yardımcı uzman” gibi konumlandırmak ve bu araçları pedagojik amaçlarla etkili biçimde kullanmayı öğrenmek. Yapay zekâ; müfredatın teknik ve rutin kısımlarını, yani seviye tespiti, veri analizi ve kişiselleştirilmiş tekrar süreçlerini üstlenerek öğretmenin omuzlarındaki yükü hafifletiyor. Öğretmenlerde; zamanlarını öğrencilere eleştirel düşünme, etik değerler ve karmaşık problem çözme becerileri kazandırmaya adamalıdır. Artık esas görev, öğrenciye bilgiyi vermek değil, o bilginin devasa bir veri havuzu içinde nasıl anlamlandırılacağını ve nasıl yaratıcı projelere dönüştürüleceğini öğretmektir. Öğretmen bu sayede öğrencisinin duygusal gelişimiyle ilgilenen, ona ilham veren ve yaratıcılığını tetikleyen bir "mentör" olma fırsatı yakalar.

"SON OLARAK NE SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?"

John Dewey'in çok sevdiğim bir sözü var: "Bugünün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek yarınlarından çalarız."

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...