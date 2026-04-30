Muğla'da erkek dehşeti: 2 kadını katletti intihara kalkıştı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, alacak-verecek tartışması sonucunda kadın cinayeti yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bağhan Hotel önünde başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

OTEL ÖNÜNDE KANLI SALDIRI

Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak'taki otelin girişinde, Ecevit C. (53) ile Serap Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan (32) arasında henüz netleşmeyen bir alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma üzerine Ecevit C., yanında bulundurduğu tabancayla iki kadına ateş açarak olay yerinden otomobille kaçtı.

İKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Serap Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Yeysikan ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ZANLI KENDİNİ VURDU

Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ecevit C., polis ekiplerinin başlattığı takip sonucu sıkıştırıldı. Araçtan inmeyen zanlı, göğsüne tabancayla ateş ederek kendisini yaraladı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

(DHA)