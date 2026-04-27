Çankırı'da ağabey dehşeti! Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü: Şüpheli tutuklandı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan Hasan Hurşit ile ağabeyi Recep Hurşit arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Ağabey - kardeş arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kardeşini art arda 5 el ateş ederek öldürdü: “Kasıt yok” dedi!

KAVGA SIRASINDA KARDEŞİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında Recep Hurşit, yanındaki tabanca ile kardeşi Hasan Hurşit'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan Hasan Hurşit, yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hurşit, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hasan Hurşit'in cenazesi bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Recep Hurşit ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheli Recep Hurşit ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)