Operatör yıkım faciasında enkaz altında kaldı!

Kahramanmaraş’ın Hayrullah Mahallesi’nde yer alan 4 katlı Arasa Otoparkı’nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, otoparkın yıkımı sırasında iş makinesi enkazın altında kaldı. İş makinesinin kabinin de sıkışan 23 yaşındaki Yalçın Karadoğan yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ!

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yalçın Karadoğan , olay yerine intikal eden ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Daha sonra, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Karadoğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)



