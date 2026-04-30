Perşembe yaylasına iş makineleri girdi: Halk Taşyapı’ya karşı ayaklandı

Türkiye’de maden ruhsatı sayısının AKP iktidarındaki 23 yılda hızla arttığı bir dönemde, Ordu’nun Perşembe Yaylası da maden tehdidiyle karşı karşıya kaldı. İş insanı Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı Grubu’na bağlı Taşzemin İnşaat, yaylada sondaj çalışmalarına başladı.

İŞ MAKİNELERİ YAYLAYA SOKULDU

Jandarma eşliğinde bölgeye çıkarılan iş makinelerinin, maden için yol açma çalışması yürüttüğü belirtildi. Sözcü’ye göre çalışmaları gören vatandaşların bölgeye girişinin engellendiği öne sürüldü. Bunun üzerine halk, doğa katliamına karşı gece gündüz çevre nöbetine başladı.

“TOPRAĞI, SUYU, HAVAYI KORUYACAĞIZ”

Vatandaşlar, “Toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumak için sonuna kadar direneceğiz” açıklamasını yaptı. Önceki dönem CHP Aybastı İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz ise şunları söyledi:

“Korgan ve Tokat tarafında, yaylaya 500 metre ile 2 km mesafede siyanürlü altın arama faaliyetleri yürütülüyor. Buradan çıkan sular Perşembe Yaylası’ndan geçip Ünye’ye, Fatsa’ya, Ordu sahiline kadar ulaşıyor. Yani ‘Yaylada maden yok’ demek yanıltıcıdır.”

TAŞYAPI’NIN DİĞER PROJELERİ

Maden çalışmasına verilen iznin iptali için açılan dava sürerken, Taşyapı’nın diğer projeleri de gündemde. Şirket, İstanbul Şişli’deki yüksek katlı inşaatlarına devam ediyor. Bu projesi CHP’li Şişli Belediyesi tarafından mühürlenen Turanlı, İBB davasının şikayetçileri arasında yer aldı. Turanlı’nın İstanbul Etiler’de başlattığı kentsel dönüşüm projesi de “insanları evinden etti” iddiasıyla tartışma konusu olmuştu.

PERŞEMBE YAYLASI’NIN ÖNEMİ

Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, doğal sit alanı statüsünde bulunuyor ve Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de yer alıyor. Ordu halkı, “Yaylalarımızda talana izin vermeyiz” diyerek tepkisini sürdürüyor.