İBB Davası'nda tahliye günü

İBB Davası'nda dün 29. celse görüldü. Bugün 30. celsesi ile devam edecek olan duruşmada saat 16.00'a kadar tutuklular dinlenecek. Ardından tutuk incelemesine geçilecek. Akşam saatlerinde tahliyelerin olması bekleniyor.

Türkiye'nin yakından takip ettiği İBB Davası'nda bugün 30.celse görülecek. Dün görülen 29. celsede dilekçe vererek savunması öne alınan etkin pişmanlıktan yararlanan iş adamı Adem Soytekin ve avukatları savunma yaptı.

Dünkü duruşmada Adem Soytekin'in kendisine küfür edildiğini söylemesinin ardından duruşmada tansiyon yükselmiş ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da duruma tepki göstermişti.

BUGÜN TAHLİYELER BEKLENİYOR

İBB davasında 30. güne girilirken mahkeme heyeti tahliye taleplerini değerlendirecek. Bugün, dünkü duruşmada Adem Başer'in savunmasını tamamlamasının ardından avukatlarının savunması alınacak. Saat 16.00'a kadar dava normal seyrinde devam edecek.

Heyet saat 16.00'dan sonra tutukluk değerlendirmesi yapacak. Bugün tahliyeler bekleniyor.

Son tahliyeler 2 Nisan tarihinde verilmişti. 15. duruşmada savcı 7 kişinin tahliyesini istemiş, mahkeme 18 kişinin tahliyesine karar vermişti.

