Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili için seçim günü: İşte Belediye Meclisi'ndeki son durum

Ataşehir Belediyesi’nde kritik gün. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'rüşvet almak' iddiaları kapsamında 22 Nisan’da tutuklanan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler bugün yapılacak seçime çevrildi.

VALİLİK SÜRECİ BAŞLATTI

İstanbul Valiliği, 23 Nisan’da yaptığı açıklamada, Adıgüzel’in İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandığını ve İçişleri Bakanlığı’nın aynı gün görevden uzaklaştırma işlemi uyguladığını, belediyede başkanvekili seçiminin de bugün yapılacağını ifade etmişti.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Ataşehir Belediye Meclisi’nin 30 Nisan Perşembe günü saat 10.00’da toplanarak başkan vekilini seçmesi uygun görüldü.

Ataşehir Belediyesi'nde seçimin tarihi belli oldu

MECLİSTE ÇOĞUNLUK CHP’DE

Bugün saat 10.00’da başlayacak olan seçimde belediye meclisi üyeleri sandık başına gidecek. Mecliste 26 üyesi bulunan CHP çoğunluğu elinde tutarken, Cumhur İttifakı’nın 12 üyesi bulunuyor.

Tutuklu bulunan Onursal Adıgüzel ve Livan Gür oylamaya katılamıyor. Bir diğer tutuklu isim Birkan Birol Yıldız ise meclis üyeliğinden istifa ettiği için yerine yedek üye oy kullanacak.