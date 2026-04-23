Ataşehir Belediyesi'nde seçimin tarihi belli oldu

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, Ataşehir Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçiminin perşembe günü yapılacağını açıkladı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet almak" iddiasıyla dün tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul Valiliği, Ataşehir Belediye Meclisi'nin yeni 'Başkan Vekilini' seçmek üzere 30 Nisan'da toplanacağını duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sürece ilişkin İstanbul Valiliği'nden yazılı bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Adıgüzel'in İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla 22 Nisan 2026 tarihinde tutuklandığı ve aynı gün İçişleri Bakanlığı makamının oluruyla görevden el çektirildiği hatırlatıldı.

Valilik, tarafından yapılan duyuru bu şekilde:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal ADIGÜZEL İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22.04.2026 tarihli ve 2026/381 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 22.04.2026 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Ataşehir ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Valiliğin aldığı bu kararla birlikte Ataşehir Belediye Meclisi üyeleri, 30 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da bir araya gelerek sandık başına gidecek. Meclis üyeleri arasından yapılacak oylama ile Ataşehir'in yeni Belediye Başkan Vekili seçilecek. Ataşehir'de Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP grubunda bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

