Engelli köpek yangında mahsur kaldı

Ataşehir’de 8 katlı binanın 8’inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında daire sahibi 3 köpeğinden ikisini alarak çıkarken, içeride kalan engelli köpeğini çıkaramadığı için gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangın, saat 0720 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 8 Katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada yaşayanları tahliye etti.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİ ARAŞTIRILIYOR

Binanın en üst katında oturan Onur Güneş dairede bulunan 3 köpeğinden ikisini alarak çıktı. Ancak dairede engelli bir köpeğinin kaldığını belirten Güneş gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

"İÇERDE BİR KÖPEĞİM KALDI"

Dairede oturan Onu Güneş, "Yangın muhtemelen elektrikten çıktı. Bir eksiklik var zaten koltuğun arkasından parladı müdahale edemedim. İçeride bir köpeğim kaldı. Onu çıkarmaya çalışırken sağ olsun komşularım da itfaiyeyi aradı. Bir köpeğim kaldı içerde, yürüyemiyordu. İçerde kaldı yavrum başkada bir şeyim yok" dedi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

