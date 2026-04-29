İBB Davası'nda 29. gün! Adem Soytekin'in ek savunma talebi kabul edildi

İBB Davası 29. celse ile devam ediyor. İtirafçı Adem Soytekin'in dilekçe vererek öne alınan savunmasını tamamlamasının ardından bugün avukatları savunma için kürsüde. Avukatların savunmasının ardından sıra Adem Başer'e gelecek. Duruşma başlamadan önce Adem Soytekin ek savunma talep etti. Mahkeme başkanı bu talebi kabul etti.

Silivri'de görülen İBB Davası'nın 29. celsesi bugün görülecek. Dün 27'ncisi görülen celsede, dilekçe verip savunması öne alınan itirafçı Adem Soytekin savunma yaptı. Soytekin dün, iddianamedeki örgüt beyanının savcı tarafından hatırlatılması üzerine kullandığı "2014’te Beylikdüzü’nde bir örgüt kurulmuş sonra Türkiye’yi ele geçirecekmiş… Bu çok hayalperest olurdu zaten” ifadeleri ile çok konuşuldu.

Adem Soytekin dünkü savunmasında yalnız kaldığını düşündüğü için ve örgüt varsa pişmanım demek için etkin pişmanlıktan yararlandığını söyledi. Ayrıca Soytekin dün savunmasının tamamında rüşvet almadığını söyledi. Duruşmayı takip eden gazeteciler, Soytekin'in savunmasını kağıttan okuyarak yaptığını aktarmıştı.

Bunun yanı sıra duruşmanın sonunda İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, duruşma salonundan çıkarken izleyicilere seslendi ve "Hepinizi çok seviyorum. Sadece şunu söyleyeyim: Çöktü, çöktü!" dedi.

Bugün, Soytekin'in avukatları hakim karşısında savunma verecek. Bu savunmanın ardından sıra eskisi gibi devam edecek ve tutuklu Adem Başer hakim karşısına çıkacak.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, Silivri'de yaşananları anbean aktarıyor.


10.55 | SOYTEKİN'İN AVUKATLARI KÜRSÜDE

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve tutuklular salona alkışlar ve sloganlar eşliğinde getirildi. Dün savunmasını tamamlayan itirafçı Adem Soytekin'in avukatı, savunma yapmak için kürsüye geldi.

10.50 | ADEM SOYTEKİN'E EK SAVUNMA HAKKI

Soytekin'in avukatı kürsüye gelmeden önce duruşmada, itirafçı Adem Soytekin ek savunma hakkı talep etti. Mahkeme başkanı Soytekin'e ek savunma hakkı verildiğini açıkladı. İBB Davası, Soytekin'in avukatı Ahmet Burak Bilgin'in savunmasıyla başladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

