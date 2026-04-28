İBB Davası'nın 28. celsesi bugün Silivri’de görülecek. Duruşmada, etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin’in savunmasının alınması bekleniyor.

Dünkü celsede, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın savunması devam etti. Ancak Soytekin’in yazdığı dilekçe üzerine mahkeme başkanı, Soytekin’e söz verileceğini açıkladı.

Halk TV Muhabiri Gamze Altunay İBB Davası'nın 28. celsesini anbean takip edecek.

CANLI - ADEM SOYTEKİN KÜRSÜYE ÇIKTI | 11.00

Adem Soytekin, kürsüye çıktı. Soytekin, İlkokul mezunu olduğunu ve aylık 1 milyon lira geliri olduğunu beyan etti.

CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU SLOGANLARI | 10.53

Tutuklular alkışlarla duruşma salonuna getirildi. İmamoğlu salona geldiğinde 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları atıldı.

DURUŞMA SALONU DOLMAYA BAŞLADI | 10.40

Ünlü oyuncu İlyas Salman da İBB tutukluların destek için Silivri'ye geldi. Tutukluların gelmesi bekleniyor.

DÜN BAŞKA NELER YAŞANDI?

Avukatların reddi hakim talebi reddedildi. İtirafçı Adem Soytekin'in savunması ise öne çekildi. Soytekin savunmasından sonra duruşmalara katılmayacak.

Dünkü duruşmada Pehlivan’ın avukatları, etkin pişmanlık ifadelerinin hukuka aykırı delil niteliğinde olduğunu savundu. Avukat Hasan Fehmi Demir, Soytekin’in ifadesine ilişkin sürece dikkat çekerek, yaklaşık 14 saat süren sorguda ara verildiğine dair tutanakta herhangi bir kayıt bulunmadığını söyledi.

Demir, “Bu zavallı insanlar defalarca tutuklanıp bırakılarak sistemin amacına uygun ifade verene kadar eziyete uğratılmıştır. Sistemin istediği beyanı verdikten sonra tahliye edilmişlerdir” dedi.

İtirafçı Adem Soytekin'in iddiası belgeyle çürütüldü! "Mehmet Pehlivan avukatları organize etti” demişti

Dün İmamoğlu da söz aldı. Perşembe günü yapılacak tutukluluk değerlendirmesinde konuşmak istediğini belirten İmamoğlu, davanın kendisi üzerinden yürütüldüğünü söyledi. İmamoğlu, “Bu dava, Ekrem İmamoğlu üzerine kurulu ve Ekrem İmamoğlu üzerinden yürütülmeye çalışılan tarihi bir davadır” ifadelerini kullandı.

Soytekin’in savunma sırasının öne çekilmesine de değinen İmamoğlu, herkesin savunma hakkının kutsal olduğunu söyledi. Ancak bu kararın duruşma düzeni açısından tartışma yaratabileceğini belirtti.