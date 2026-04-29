Hatay’da oluşan dev obruk gittikçe büyüyor

Hatay’ın İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi’nde Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi kapsamında yürütülen şantiye çalışmalarında 20 Nisan’da oluşan dev obruk genişlemeye devam ediyor.

İlk etapta 35 metre çapında ve 45 metre derinliğinde tespit edilen çöküntü, yapılan incelemelerle birlikte daha da büyüdü.

OBRUK KISA SÜREDE 60 METREYE ULAŞTI

Bölgeye ihbar üzerine jeofizik mühendisleri ve ilgili kurumlardan ekipler sevk edilerek inceleme başlatıldı. Yapılan ölçümlerde obruğun çapının zaman içinde 25 metre daha genişlediği ve 60 metreye ulaştığı belirlendi.

ZEMİNDE TEKNİK İNCELEMELER SÜRÜYOR

Uzman ekiplerin yaptığı değerlendirmelerde yer altı su seviyesindeki değişim ve topraktaki genleşme sürecinin durduğu tespit edildi. Sahada risk analizleri sürerken, bölgenin jeolojik yapısının detaylı şekilde incelendiği bildirildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede oluşan dev çöküntü, dron ile havadan görüntülenirken, yetkililerin sahadaki incelemeleri ve güvenlik kontrolleri devam ediyor. (DHA)