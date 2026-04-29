Gece gelen felaket: Zeytinlikler ve tarlalar zarar gördü!

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde gece boyu süren şiddetli dolu; buğday, mısır, ayçiçeği tarlaları ve zeytinlikleri vurdu. Tarım müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden dolu yağışı bölgedeki tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve şiddetini artıran yağış nedeniyle tarım arazilerinde ciddi boyutta hasar oluştuğu kaydedildi.

Gece boyunca süren doğa olayı ilçenin pek çok noktasında üreticileri zor durumda bıraktı.

EKİLİ ALANLAR VE ZEYTİNLİKLER ZARAR GÖRDÜ

Sumbas’a bağlı köylerde yoğunlaşan yağışın ardından buğday, mısır ve ayçiçeği ekili olan tarlalar büyük zarar gördü. Tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede sadece ekili araziler değil aynı zamanda zeytin ağaçları da yağışın etkisiyle hasar aldı.

Bölgedeki çiftçiler ürün kaybı endişesi yaşarken dolu yağışının ardından arazilerdeki son durum gün ağarınca netlik kazandı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hızlıca harekete geçti. Kuruma bağlı uzman ekipler doludan etkilenen köylere giderek incelemelerde bulundu.

Tarım arazilerindeki kaybın boyutunu belirlemek amacıyla başlatılan saha çalışmaları devam ediyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

