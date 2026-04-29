Son Dakika | Erdoğan TOKİ konutlarının teslimi için tarih verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal konut projesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 8 milyon vatandaşın başvuru yaptığı 500 bin konutluk projede kura süreçlerine ilişkin açıklama yapan Erdoğan, inşaat süreci ve teslim takvimi hakkında net mesajlar vererek Mart 2027'den itibaren anahtar teslimlerinin başlayacağını belirtti.

"500 BİN HAK SAHİBİMİZİ BELİRLEDİK"

Erdoğan, 81 ilde noter huzurunda yapılan çekilişlerle hak sahiplerinin belirlendiğini ifade etti.

Erdoğan, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen şunları söyledi:

Halkımız projemize gerçekten yoğun bir ilgi gösterdi. Öyle ki 500 bin konut için yaklaşık 8 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Vatandaşlarımızın bu itimadına layık olabilmek için hemen kolları sıvadık. 29 Aralık itibarıyla kura süreçlerimizi başlattık. 4 ay gibi rekor bir sürede, 81 ilimizde, noter huzurunda, tamamen şeffaf bir şekilde 500 bin hak sahibimizi belirledik.

"İNŞALLAH 2027 MART AYINDAN İTİBAREN EVLERİMİZİN ANAHTARLARINI PEYDERPEY TESLİM EDECEĞİZ."

Konutların inşa sürecine saha üzerinde hızla başlanacağını belirten Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, teslimatlar için 2027 yılının Mart ayını işaret etti.

Vatandaşların 7 bin 300 lira ile 11 bin lira arasında değişen taksitlerle ev sahibi olacağını açıklayan Erdoğan, "Ankara'dan İzmir'e, Gaziantep'ten Trabzon'a, Çorum'dan Hatay'a kadar on binlerce ailemizi ev sahibi yapacak sürecin ilk aşaması tamamlandı. Şimdi hedefimiz evlerimizi hızla inşa edip hak sahiplerine teslim etmek. Sahada çok hızlı bir şekilde inşa sürecine başlayacağız. İnşallah 2027 Mart ayından itibaren evlerimizin anahtarlarını peyderpey teslim edeceğiz. 7.300 lira ile 11.000 lira arasında bir taksitle insanlarımızı yuva sahibi yapmanın bahtiyarlığını yaşayacağız. Projeyle ayrıca ilk kez İstanbul'da kiralık konut uygulamasını da hayata geçiriyoruz." dedi.

İSTANBUL İÇİN İLK KEZ KİRALIK KONUT MODELİ

Sosyal konut projesinde bir ilkin de müjdesini veren Erdoğan, İstanbul'da kiralık konut uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu.

İstanbul genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konut yapılacağını belirten Erdoğan, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda TOKİ'den ev kiralayabileceğini ifade etti. Kiralık konutların anahtar teslimlerinin ise bu yaz döneminde başlayacağı kaydedildi.

DEPREM BÖLGESİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Konuşmasında iktidarın geçmişteki konut üretim performansına da değinen Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, "Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da üzülmesinler. Biz sadece TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 760 bin konut üretmiş bir iktidarız. Biz 455 bin konut ve işyeri yaparak 6 Şubat asrın felaketinin izlerini 3 yıl gibi kısa sürede büyük oranda silmiş bir kadroyuz. Biz İstanbul'da 980 bin, ülke genelinde 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başarmış bir hükümetiz. Bunları nasıl yaptıysak önce 500 bin konutu yapacağız, ardından da eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz." dedi.