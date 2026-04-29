ÇGD'nin eski genel başkanı Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) eski genel başkanlarından ve Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği’nin (ADAM-DER) kurucu ismi olan usta gazeteci Rahmi Yıldırım, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MÜCADELEYLE GEÇEN BİR ÖMÜR

Rahmi Yıldırım’ın hayatı, baskılara karşı verilen tavizsiz bir mücadele öyküsüydü. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen idealist subaylardan biri olan Yıldırım, uzun süren yargılamalar ve cezaevi yıllarının ardından pes etmedi. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirerek basın dünyasına adım attı.

Gazetecilik kariyeri boyunca örgütlü mücadelenin en ön saflarında yer alan Yıldırım, bir dönem ÇGD Genel Başkanlığı görevini üstlenmiş, aynı zamanda Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı bünyesinde genç nesillere mesleğin inceliklerini aktarmıştı.

Rahmi Yıldırım'ın da yargılandığı THKP/C 3. Yol davasında siyasi tutuklular tek tip kıyafeti yırtarak uygulamayı protesto etmişti

ÇGD VE ADAM-DER’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Vefat haberinin ardından meslek örgütleri ve yol arkadaşları derin bir üzüntü içinde taziye mesajları yayımladı:

ÇGD: “Derneğimiz eski Genel Başkanlarından gazeteci Rahmi Yıldırım’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Meslektaşlarımıza, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.” ADAM-DER: “Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği’nin kurucu başkanı, 12 Eylül darbecilerinin TSK’dan uzaklaştırdığı genç askerlerden, gazeteci yazar, devrimci yoldaşımız Rahmi Yıldırım, kısa süre önce yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.”

CENAZE TÖRENİ

Rahmi Yıldırım, 30 Nisan Perşembe günü ikindi namazını müteakip Gölbaşı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacağı ifade edildi.